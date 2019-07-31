В Чечне восстановили электроснабжение 60 тысяч жителей

"Без электроснабжения временно остается часть жителей Урус-Мартановского и Ножай-Юртовского районов, а также небольшая часть города Гудермеса. Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, специалисты "Чеченэнерго" незамедлительно приступили к восстановительным работам на объектах. Восстановлено электроснабжение порядка 60 тысяч потребителей из числа отключенных в связи с нештатной ситуацией", - сообщили в пресс-службе.