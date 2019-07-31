Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T11:15Z
https://ria.ru/20190731/1557034704.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Чечне восстановили электроснабжение 60 тысяч жителей

Вчера, 11:15
107
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение около 60 тысяч человек в Чечне, где из-за непогоды без электричества оказались более 110 тысяч человек, полное восстановление ожидается до полудня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Россетей".
"Россети Северный Кавказ" восстанавливают электроснабжение Гудермеса, Урус-Мартановского и Ножай-Юртовского районов Чечни. На территории республики наблюдается ухудшение погодных условий, в зоне операционной деятельности "Чеченэнерго" происходят отключения электроэнергии из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 метров в секунду, отметили в компании.
"Без электроснабжения временно остается часть жителей Урус-Мартановского и Ножай-Юртовского районов, а также небольшая часть города Гудермеса. Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, специалисты "Чеченэнерго" незамедлительно приступили к восстановительным работам на объектах. Восстановлено электроснабжение порядка 60 тысяч потребителей из числа отключенных в связи с нештатной ситуацией", - сообщили в пресс-службе.
"Работы продолжаются. Энергетики рассчитывают устранить последствия непогоды и вернуть свет всем потребителям до полудня. Также из-за непогоды в зоне ответственности "Чеченэнерго" введён особый режим работы", - отметили в пресс-службе.
Ранее в среду Минэнерго РФ сообщило, что около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий (данные на 5.30 мск).
120000
Обсудить 0
Министерство энергетики РФЧечняПроисшествия
Рекомендуем
В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества
РИА
Новости
В красноярском селе выявили превышение в разы ПДК вредных веществ в воздухе
В 11 селах Чечни после сильной грозы пострадали ЛЭП и газопроводы
В Башкирии горят поля и леса на площади 76 гектаров
Лента
новостей
Дальний Восток
"Русгидро" увеличило вложения в ремонтные работы на Дальнем Востоке на 12%
Лесные пожары в Якутии
Минздрав дал рекомендации в связи с окутавшим города Сибири смогом
"Энел Россия" вложит в модернизацию Невинномысской ГРЭС 1,95 млрд рублей
Гранаты времен Второй мировой войны
В центре Краснодара нашли неразорвавшуюся гранату времен войны
Эксперт усомнился в возможности замены СНВ-3 новым соглашением
На юге Франции сгорели почти 500 гектаров леса
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области
СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
Топор
В Адыгее завели дело против двух полицейских, требовавших деньги с лесоруба
СК завел дело после отравления восьми детей в лагере в Тверской области
В Чечне около 28,7 тысячи человек остаются без света из-за непогоды
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
Лента новостейМолния