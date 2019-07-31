В Чечне восстановили электроснабжение 60 тысяч жителей

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение около 60 тысяч человек в Чечне, где из-за непогоды без электричества оказались более 110 тысяч человек, полное восстановление ожидается до полудня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Россетей".
"Россети Северный Кавказ" восстанавливают электроснабжение Гудермеса, Урус-Мартановского и Ножай-Юртовского районов Чечни. На территории республики наблюдается ухудшение погодных условий, в зоне операционной деятельности "Чеченэнерго" происходят отключения электроэнергии из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 метров в секунду, отметили в компании.
"Без электроснабжения временно остается часть жителей Урус-Мартановского и Ножай-Юртовского районов, а также небольшая часть города Гудермеса. Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, специалисты "Чеченэнерго" незамедлительно приступили к восстановительным работам на объектах. Восстановлено электроснабжение порядка 60 тысяч потребителей из числа отключенных в связи с нештатной ситуацией", - сообщили в пресс-службе.
"Работы продолжаются. Энергетики рассчитывают устранить последствия непогоды и вернуть свет всем потребителям до полудня. Также из-за непогоды в зоне ответственности "Чеченэнерго" введён особый режим работы", - отметили в пресс-службе.
Ранее в среду Минэнерго РФ сообщило, что около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий (данные на 5.30 мск).