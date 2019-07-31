В Чечне более ста тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Около 110,4 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"В среду с 04.35 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал "МРСК Северного Кавказа" - "Чеченэнерго")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения в 05.30 мск оставались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов (около 110,4 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 28 МВт.