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РИА Новости

В Крыму описали среднестатистического туриста

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Наибольшая доля туристов в этом году приходится на возрастную группу 35-40 лет, средняя продолжительность отдыха выросла до 14 дней, рассказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Наибольшая доля туристов в этом году приходится на возрастную группу 35-40 лет. Это самый платежеспособный и интересный сегмент. Средняя продолжительность пребывания выросла в сравнении с прошлым летом с 12 до 14 дней", - сказал Волченко.
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По его словам, Крым также уверенно занимает нишу одного из главных семейных курортов России.
"Мы фиксируем рост популярности крымских курортов именно для семейного отдыха. Так, если в прошлом году доля отдыхающих с детьми в летние месяцы составляла 22,8%, то в нынешнем - 29,4%", - подчеркнул министр.
Среди любимых мест отдыха туристов, по словам министра, западное побережье Крыма, которое особенно затребовано в этом году: Евпатория, Саки, Черноморский район. Традиционно популярны южнобережные курорты.
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"Подтягиваются курорты юго-восточной части полуострова – Судак и Феодосия. Интересен так называемый "зеленый" туризм, например в Бахчисарае. Крымские горы названы в топ-3 самых популярных для активного отдыха летом", - сказал Волченко.
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ТуризмтуристыВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмКрымРоссияОбщество
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