В Крыму описали среднестатистического туриста

Отдыхающие фотографируются возле замка "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Наибольшая доля туристов в этом году приходится на возрастную группу 35-40 лет, средняя продолжительность отдыха выросла до 14 дней, рассказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Наибольшая доля туристов в этом году приходится на возрастную группу 35-40 лет. Это самый платежеспособный и интересный сегмент. Средняя продолжительность пребывания выросла в сравнении с прошлым летом с 12 до 14 дней", - сказал Волченко.

По его словам, Крым также уверенно занимает нишу одного из главных семейных курортов России.

"Мы фиксируем рост популярности крымских курортов именно для семейного отдыха. Так, если в прошлом году доля отдыхающих с детьми в летние месяцы составляла 22,8%, то в нынешнем - 29,4%", - подчеркнул министр.

Среди любимых мест отдыха туристов, по словам министра, западное побережье Крыма, которое особенно затребовано в этом году: Евпатория, Саки, Черноморский район. Традиционно популярны южнобережные курорты.