Ученые из России испытали прототип детектора для поисков "новой физики"

"Наш детектор – это только одна из систем диагностики мюонного ускорителя. Все они нужны для того, чтобы понимать, какими параметрами будет обладать пучок частиц. Наш детектор будет измерять его поперечный профиль, регистрировать зависимость количества мюонов от их положения в пространстве, распределение частиц в пучке", – рассказывает Георгий Разуваев, участник коллаборации J-PARC из ИЯФ СО РАН.
"Детектор представляет собой монитор со сцинтилляционной пленкой. Чем она толще, тем больше приходится света на частицу и тем сильнее сигнал. Его легче зарегистрировать, но толстый материал сильнее влияет на структуру пучка. Поэтому необходимо было подобрать такую пленку, которая бы эффективно справлялась с этими взаимоисключающими задачами", — продолжает Разуваев.