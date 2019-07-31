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РИА Новости
Туризм

В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Севастополе
Отдыхающие на набережной в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские туристы продолжают приезжать на отдых в Крым, несмотря на политику Киева, заявил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Относительно украинских туристов: полуостров уже посетили около 260 тысяч человек, что на 15 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Для украинцев территория Крыма остается любимым, хорошо знакомым местом отдыха, и здесь им всегда рады. <...> Они чувствуют себя здесь комфортно и безопасно. <...> Здесь абсолютно спокойно относятся к автомобилям с украинскими номерами, к украинской музыке и речи", — сказал Волченко.

При этом наибольший поток иностранных туристов в Крым фиксируется именно с Украины и из Белоруссии, добавил Волченко.
Читайте полный текст интервью >>
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
17 июля, 02:00
Украинцев предупредили об "опасностях", поджидающих их в Крыму
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Обсудить 11
ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Крым
Популярные комментарии
А еще там дико дорого - откуда у украинцев деньги?
31 июля, 12:20
ХБХайт Баратс
19320011
Был в этом году в Крыму. Всё именно так, как написано в статье.
31 июля, 11:17
lltpr
2530104
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