В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины

"Относительно украинских туристов: полуостров уже посетили около 260 тысяч человек, что на 15 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Для украинцев территория Крыма остается любимым, хорошо знакомым местом отдыха, и здесь им всегда рады. <...> Они чувствуют себя здесь комфортно и безопасно. <...> Здесь абсолютно спокойно относятся к автомобилям с украинскими номерами, к украинской музыке и речи", — сказал Волченко.