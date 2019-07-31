В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Украинские туристы продолжают приезжать на отдых в Крым, несмотря на политику Киева, заявил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Относительно украинских туристов: полуостров уже посетили около 260 тысяч человек, что на 15 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Для украинцев территория Крыма остается любимым, хорошо знакомым местом отдыха, и здесь им всегда рады. <...> Они чувствуют себя здесь комфортно и безопасно. <...> Здесь абсолютно спокойно относятся к автомобилям с украинскими номерами, к украинской музыке и речи", — сказал Волченко.
При этом наибольший поток иностранных туристов в Крым фиксируется именно с Украины и из Белоруссии, добавил Волченко.