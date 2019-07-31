Ректор главного университета Дагестана вышел на работу после обысков

МАХАЧКАЛА, 31 июл - РИА Новости. Ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов, в кабинете которого во вторник прошли обыски, находится на рабочем месте, сообщили РИА Новости в приемной ректора.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски и выемку документов в кабинете ректора ДГУ. По данным СМИ, правоохранители проверяют причастность Рабаданова к многочисленным земельным нарушениям в период его руководства Махачкалой в 2013 году - тогда после задержания градоначальника Саида Амирова он был назначен врио мэра Махачкалы.