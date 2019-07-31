Посол в Москве рассказал о расследовании против Ассанжа в Швеции

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Срок давности обвинений основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сексуальных домогательствах уже истек, однако следствие по обвинению в изнасиловании продолжается, шведский прокурор просит о разговоре с Ассанжем в Великобритании, заявил в интервью РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

Ранее окружной суд шведского города Уппсала отказался удовлетворить запрос обвинения о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Насколько я понимаю, суд отказался от заочного ареста, потому что он уже находится в тюрьме в Великобритании. Само следствие продолжается. Насколько я знаю, шведский прокурор просит о беседе с Ассанжем в Великобритании. Следствие по самому тяжелому обвинению – в изнасиловании – продолжается. Что касается более легких обвинений – в сексуальных домогательствах – то их срок давности уже истек. Экстрадиции Швеция не просила", - сказал посол.