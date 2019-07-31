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РИА Новости

Посол в Москве рассказал о расследовании против Ассанжа в Швеции

Вчера, 10:25
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Срок давности обвинений основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сексуальных домогательствах уже истек, однако следствие по обвинению в изнасиловании продолжается, шведский прокурор просит о разговоре с Ассанжем в Великобритании, заявил в интервью РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.
Ранее окружной суд шведского города Уппсала отказался удовлетворить запрос обвинения о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время видеобращения. 4 октября 2016
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"Насколько я понимаю, суд отказался от заочного ареста, потому что он уже находится в тюрьме в Великобритании. Само следствие продолжается. Насколько я знаю, шведский прокурор просит о беседе с Ассанжем в Великобритании. Следствие по самому тяжелому обвинению – в изнасиловании – продолжается. Что касается более легких обвинений – в сексуальных домогательствах – то их срок давности уже истек. Экстрадиции Швеция не просила", - сказал посол.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
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Преданный узник
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Арест Джулиана АссанжаПетер ЭриксонДжулиан АссанжВ мире
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