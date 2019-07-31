Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.

"Мы твердо настаиваем на выполнении СВПД по иранской ядерной сделке, и мы не согласны с политикой США по выходу из договора. Мы считаем, что этот договор очень важный, и он должен сохраниться. У США в принципе не было оснований выходить из него, потому что Иран и другие страны действовали в рамках этого соглашения. Мы очень сожалеем о таком решении Вашингтона, так как имеют место очень негативные последствия", - сказал посол.

Он отметил, что Швеция работает с партнерами по ЕС для того, чтобы сохранить соглашение, добавив, что ситуация "сейчас не очень оптимистичная".

Четырнадцатого июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.