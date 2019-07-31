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РИА Новости

Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России

Вчера, 10:24
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосол Швеции в России Петер Эриксон
Посол Швеции в России Петер Эриксон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Посол Швеции в России Петер Эриксон. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
"Мы твердо настаиваем на выполнении СВПД по иранской ядерной сделке, и мы не согласны с политикой США по выходу из договора. Мы считаем, что этот договор очень важный, и он должен сохраниться. У США в принципе не было оснований выходить из него, потому что Иран и другие страны действовали в рамках этого соглашения. Мы очень сожалеем о таком решении Вашингтона, так как имеют место очень негативные последствия", - сказал посол.
Он отметил, что Швеция работает с партнерами по ЕС для того, чтобы сохранить соглашение, добавив, что ситуация "сейчас не очень оптимистичная".
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Четырнадцатого июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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