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РИА Новости

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Вчера, 10:21
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Уточняется, что раздел пока работает в тестовом режиме, в нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.
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Его создали после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения.
Тогда Владимир Путин заявил, что целью установки камер является снижение травматизма и сохранение жизни, а потому прятать их не нужно.
"Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности", — уточнила Волк.
Через час после запуска нового проекта сайт ГИБДД перестал работать.
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Популярные комментарии
камер должно быть раз в 10 больше, каждый перекресток и пешеходный переход должен быть под наблюдением
31 июля, 11:11
Витя Сирнова
76600346
вы скоростной режим соблюдайте и треноги вам ни по чем 🤣
31 июля, 11:18
Витя Сирнова
64510350
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