Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Подозреваемый признался в убийстве в Москве девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК видео допроса.
"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди", — сказал задержанный.
По словам молодого человека, он раскаивается и будет сотрудничать со следствием.
Мертвую девушку нашли в чемодане в съемной квартире на улице Пырьева 27 июля. Она училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.