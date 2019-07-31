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РИА Новости

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве

Вчера, 10:20
130922
© Фото : аккаунт Максима Гареева в TwitterМаксим Гареев
Максим Гареев
© Фото : аккаунт Максима Гареева в Twitter
Максим Гареев. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Подозреваемый признался в убийстве в Москве девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК видео допроса.
"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди", — сказал задержанный.
По словам молодого человека, он раскаивается и будет сотрудничать со следствием.
Мертвую девушку нашли в чемодане в съемной квартире на улице Пырьева 27 июля. Она училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.
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31 июля, 11:33
PWPinter Wafloo
6020017
почему сми вцепились в это слово - блогерша, не студентка, не экскортница, не девушка наконец то, а именно блогерша? непонимаю.
31 июля, 12:18
bberia
5720205
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