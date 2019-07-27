В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой девушки. Об этом В Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой девушки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Труп обнаружил мужчина, который сдавал жертве квартиру в доме на улице Пырьева. Ему позвонили обеспокоенные родители девушки, которые долго не могли связаться с дочерью.

Погибшую нашли с перерезанным горлом, одежды на ней не было.

Девушка училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек. На своей странице она рассказывала об учебе и путешествиях.