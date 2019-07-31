МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл - РИА Новости. Ливни и грозы ожидаются 31 июля и 1 августа в Амурской области, где из-за паводка действует режим ЧС регионального значения, сообщает ГУМЧС по региону со ссылкой на Амурский центр гидрометеорологической службы.

"Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 31 июля, 01 августа местами по Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы", - говорится в сообщении.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.

ГУМЧС России по Амурской области предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий возможны резкие подъемы уровней воды на реках, с возможным подтоплением низкопойменных мест и участков автомобильных дорог. Также есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе системы жизнеобеспечения.

По данным правительства Приамурья, число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в регионе за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30. Подтоплены 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог. Без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения - 15 населенных пунктов (их число за сутки уменьшилось на два). Эвакуированы 2363 человека, в том числе 753 дети. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 549 человек, из них 236 дети, по родственникам 1814 человек, из них 517 дети.