Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Состояние одного из троих пострадавших в ДТП, которое произошло в воскресенье в Аргаяшском районе Челябинской области, ухудшилось, пациентка остается в реанимации, сообщила в среду пресс-служба минздрава региона.

Авария произошла в воскресенье, 28 июля. В социальной сети " ВКонтакте " на странице, посвященной Челябинску, размещены фотографии с места ДТП, на которых рядом с автомобилем находится бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.

Как сообщал минздрав региона, в аварии пострадали четыре человека. Водитель автомобиля Lexus отказался от госпитализации, три человека были госпитализированы в лечебные учреждения. В понедельник минздрав уточнил, что у госпитализированной пассажирки - травма головного мозга, она была прооперирована и находится в реанимации, второй пострадавший находится в лечебном учреждении, третий – отказался от пребывания в больнице и будет проходить лечение по месту жительства.

По данным прокуратуры региона, в отношении водителя Lexus - Андрея Косилова - возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

"Состояние пациентки, пострадавшей в ДТП в Аргаяшском районе 28 июля, немного ухудшилось. Она по-прежнему находится в реанимации областной клинической больницы №3. Состояние девушки не позволяет транспортировать ее куда–либо", - говорится в сообщении.

Минздрав добавляет, что из-за ухудшения состояния второй пострадавший в ДТП во вторник был транспортирован в челябинскую областную клиническую больницу. "Пациент прооперирован, находится в реанимации, состояние тяжелое", - поясняется в сообщении.

Как сообщала полиция, ДТП произошло 28 июля в 14.10 (12.10 мск) на 18-м километре автодороги Байрамгулово - Новоандреевка. Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Lexus, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Веста". Полиция добавляет, что водитель Lexus прошёл медосвидетельствование - признаков опьянения не установлено.