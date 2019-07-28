Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июл – РИА Новости. Три человека госпитализированы после ДТП в воскресенье в Аргаяшском районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

В социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещены фотографии дорожной аварии, которая произошла в воскресенье в Аргаяшском районе. На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

"В ДТП пострадали четыре человека. Водитель Lexus отказался от госпитализации, три человека были госпитализированы в лечебные учреждения", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что один пострадавший доставлен в областную клиническую больницу №3 Челябинска, второй пострадавший – в больницу города Кыштым, третий - в Аргаяшскую больницу. Информации о состоянии пострадавших в настоящее время нет, добавила она.