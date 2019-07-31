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РИА Новости

Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit

Вчера, 09:15
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция против Brexit в Лондоне
Акция против Brexit в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Акция против Brexit в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября, вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь какого-то соглашения.
В своем посте Баркли отметил, что четко обозначил данную позицию в разговоре с главным переговорщиком Евросоюза по Brexit Мишелем Барнье.
"Я разговаривал с Мишелем Барнье сегодня и четко обозначил нашу позицию: мы хотим сделки, но выйдем из ЕС 31 октября с ней или без нее", - написал Баркли в Twitter во вторник.
"Два новых комитета по Brexit уже работают", - заявил Баркли, отметив, что "теперь у нас есть свежий подход к переговорам по сделке и мы готовы покинуть ЕС".
Борис Джонсон в прошлую среду стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.
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