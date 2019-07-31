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РИА Новости

Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ

Вчера, 09:01
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЦентральный автовокзал в Москве
Центральный автовокзал в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Центральный автовокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минтранс предложил обрабатывать информацию о пассажирах и багаже на регулярных автобусных рейсах в автоматизированных системах учета (АСУ) на территории России, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на проект приказа ведомства и протокол совещания в Минтрансе.
На совещании в Минтрансе о введении в России электронного билета, где обсуждался проект, присутствовали представители сервисов Busfor, Takebus, "Туту.ру", компаний "Автопасс", "Инновационная мобильность" и разработчик системы мониторинга автобусных перевозок "Технопасс".
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Проект предполагает регистрацию операторов АСУ и размещение баз данных и центров, где обрабатывается информация о пассажирах и багаже на территории России. Кроме того, операторы систем будут обязаны передавать данные в базу госпредприятия "ЗащитаИнфоТранс".
Предложения направлены на снижение рисков в связи с переходом на безбумажное оформление перевозок, а не просто на локализацию данных, отметили в Минтрансе. Министерство рассчитывает на рост пассажиропотока легальных перевозчиков за счет вымывания "серых" перевозок при переходе на цифровые технологии оформления и мониторинга.
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АСУ работают примерно у 75% российских автовокзалов России, подчеркнул президент ассоциации "Развитие автовокзалов страны" Борис Лоран. Участники рынка обычно устанавливают АСУ собственной разработки либо закупают готовые решения, при этом зачастую обрабатывают данные о рейсах на сервере, установленном прямо на автовокзале. В этой связи предложенные Минтрансом требования мало что поменяют для автовокзалов, добавил Лоран. По его словам, именно онлайн-сервисы, в том числе BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", Busfor, "Туту.ру", должны будут обрабатывать данные о билетах только на территории России.
АСУ Busfor не только функционируют в соответствии с текущим законодательством, но и уже соответствуют всем новым требованиям, отметил CEO компании Илья Екушевский. По его мнению, проблемы могут возникнуть только у непрозрачных операторов, продвигающих нелегальные перевозки. Требование о передаче данных в "ЗащитуИнфоТранс" также уже исполняется, добавляет основатель сервиса "Атлас" Михаил Томшинский.
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Министерство транспорта РФРоссияЭкономика
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