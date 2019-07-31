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РИА Новости
Война в Сирии

Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет на переговоры в Нур-Султан

Вчера, 07:45
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НУР-СУЛТАН, 31 июл - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен не примет участие в сирийских переговорах в Нур-Султане 1-2 августа по состоянию здоровья, сообщила в среду пресс-служба МИД Казахстана.
"С сожалением констатируем, что спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры. Делегацию ООН возглавит его заместитель", - говорится в сообщении МИД Казахстана.
В ведомстве проинформировали, что "для участия в проводимой на полях межсирийских переговоров очередного заседания рабочей группы по освобождению задержанных/заложников в Нур-Султан прибудут представители Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".
"По аналогии с предыдущими раундами, в первый день за закрытыми дверями пройдут двусторонние и многосторонние технические консультации, на следующий день – пленарное заседание. Основные итоги двухдневных переговоров будут изложены в совместном заявлении государств-гарантов Астанинского процесса", - проинформировали в МИД.
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Война в СирииГейр ПедерсенМИД КазахстанаСирияООНКазахстанВ мире
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