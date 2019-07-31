Спецпредставитель ООН по Сирии не приедет на переговоры в Нур-Султан

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019

НУР-СУЛТАН, 31 июл - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен не примет участие в сирийских переговорах в Нур-Султане 1-2 августа по состоянию здоровья, сообщила в среду пресс-служба МИД Казахстана.

"С сожалением констатируем, что спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры. Делегацию ООН возглавит его заместитель", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

В ведомстве проинформировали, что "для участия в проводимой на полях межсирийских переговоров очередного заседания рабочей группы по освобождению задержанных/заложников в Нур-Султан прибудут представители Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев".