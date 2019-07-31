Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Популярность Крыма как туристического направления растет с каждым годом из-за доступных цен, пишет польская журналистка Ивона Трусевич для издания Rzeczpospolita.
Так, по подсчетам Трусевич, билеты на самолет в Крым подешевели в полтора раза, а сам отдых — в среднем на одну четверть, и это положительно влияет на востребованность этого направления среди туристов.
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Она отметила, что отдых на полуострове предпочитают в основном малообеспеченные россияне.
Авиабилеты, в частности, стали дешевле благодаря заморозке цен на авиатопливо и госдотациям, а также росту числа чартеров, подчеркнула Трусевич. При этом все больше рейсов, например из Сибири, осуществляются в обход Москвы.
На прошлой неделе председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил о росте популярности отдыха в Крыму.
Так, с начала года на полуострове отдохнули более 3,3 миллиона туристов: это на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года, причем 62 процента всех туристов въехали в республику по Крымскому мосту.
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