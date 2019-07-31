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РИА Новости
Туризм

Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым

Вчера, 06:34
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© РИА Новости / Илья ПиталевБереговая скала рядом с замком "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Популярность Крыма как туристического направления растет с каждым годом из-за доступных цен, пишет польская журналистка Ивона Трусевич для издания Rzeczpospolita.
Так, по подсчетам Трусевич, билеты на самолет в Крым подешевели в полтора раза, а сам отдых — в среднем на одну четверть, и это положительно влияет на востребованность этого направления среди туристов.
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Она отметила, что отдых на полуострове предпочитают в основном малообеспеченные россияне.
Авиабилеты, в частности, стали дешевле благодаря заморозке цен на авиатопливо и госдотациям, а также росту числа чартеров, подчеркнула Трусевич. При этом все больше рейсов, например из Сибири, осуществляются в обход Москвы.
На прошлой неделе председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил о росте популярности отдыха в Крыму.
Так, с начала года на полуострове отдохнули более 3,3 миллиона туристов: это на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года, причем 62 процента всех туристов въехали в республику по Крымскому мосту.
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Популярные комментарии
Не знаю, как в Испании, но поездка в Крым на машине на троих влетает как минимум в 80-90 т.р. Цены космические, бензин золотой. Так что статья полный бред. А в Крыму, говоря проще, просто оборзели. Сервиса никакого, а цены...
31 июля, 09:45
Сергей Кубинский
220132259
Она цена там видела вообще? Там отдохнуть дороже чем в Испании как бы получается :/ Впрочем, в Крыму и лучше, а из Испании американский режим и выкрасть может как недавно парня украли в очередной раз.
31 июля, 08:21
nnikolo.fedoseev
124411347
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