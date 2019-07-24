Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T17:18Z
https://ria.ru/20190724/1556842219.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149680/36/1496803610_0:173:3025:1875_1036x0_80_0_0_462d85f4df89cfe9a214e186c4f46e36.jpg
РИА Новости
Туризм

В Крыму с начала года отдохнули более трех миллионов туристов

Вчера, 17:18
300
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Черного моря в Евпатории
Отдыхающие на берегу Черного моря в Евпатории
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. В Крыму с начала года отдохнули более 3,3 миллиона туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"По данным министерства курортов и туризма Крыма, по состоянию на 24 июля с начала года в Крыму отдохнули три миллиона 346 тысяч туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Из них более 250 тысяч гостей - граждане Украины", - сказал он.
По словам депутата, 62% всех туристов, посетивших республику, прибыли на полуостров по Крымскому мосту.
Средняя загрузка объектов отдыха по состоянию на 18 июля составляет 79%. "В шести туристических регионах Крыма общая загрузка работающих средств размещения превышает средний уровень по полуострову: Черноморский район (93%), Алушта (88%), Бахчисарайский район (86%), Саки (83%), Евпатория (83%) и Судак (79%)", - отметил Черняк.
Массандровский пляж
10 июля, 08:00
Пляжи Крыма: какой лучше выбрать?
1901002
ТуризмТуризмтуристыСаки (Крым)СудакНовости - ТуризмКрымЕвпатория
Рекомендуем
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
РИА
Новости
Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края
Greenpeace примет участие в третьем этапе выпуска косаток
Эксперт прокомментировал патрулирование ВВС Китая и ВКС над Японским морем
Граница России и Абхазии
Абхазия вернула России около 1,5 миллиарда рублей долга
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисова скорректировала свое заявление о судьбе украинских моряков
Медвежонок уличного фотографа
В Крыму призвали туристов объявить бойкот фотографам с животными
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
На севере Франции объявили красный уровень метеоопасности
Южная Осетия втрое увеличила поставки вина в Россию
Мэр Киева Виталий Кличко
Политолог прокомментировал требование Зеленского уволить Кличко
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Карлос Соррета
Россия и Филиппины обсуждают статус трудовых мигрантов
Девушка с ноутбуком на пляже
Эксперты нашли самые дешевые туры на море в августе
Спецпрокурор Роберт Мюллер
Мюллер в конгрессе подтвердил обвинения во вмешательстве России в выборы
Главная страница сайта Baltnews.lv
Россия осудила блокировку Baltnews.lv в Латвии
Снегопад
Синоптики не прогнозируют снег в Москве в предстоящие выходные
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
10:45В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы
10:44Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля
10:41Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии
10:41В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
10:37В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении
10:35В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
10:35В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой
10:33КНДР привезла на задержанное российское судно воду
10:30Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
10:29В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
Лента новостейМолния