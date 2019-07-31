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РИА Новости

Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом

Вчера, 06:30
18230
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Возвращение ЛНР и ДНР под контроль Киева принесет множество проблем, связанных с проживающими там российскими гражданами, заявил украинский министр "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Вадим Черныш в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, если Киев вернет контроль над Донбассом, то появится серьезный "дестабилизирующий фактор".
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"Теперь эти люди с российскими паспортами могут претендовать на должности местного самоуправления, на должности, которые будут на этих территориях. Проблема в том, что многие должностные лица имеют и сейчас два гражданства. И даже были скандалы на выборах. Потому нельзя ведь сказать: "С этой страной так, а с этой так", — сказал министр.

Кроме того, добавил он, украинские власти должны запретить всем получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В дальнейшем его действие расширили на всех жителей Донецкой и Луганской областей. Документы от уполномоченных в ДНР и ЛНР принимают Центры выдачи российских паспортов, открытые в Ростовской области. Российское гражданство уже получили более шести с половиной тысяч человек в ДНР и порядка пяти с половиной тысяч — в ЛНР.
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Ситуация на УкраинеЛНРДНРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Уж отцепились бы они от Донбасса и дальше тихо и спокойно шли на дно...😇😇😇
31 июля, 06:47
Alex Ak.
1810002
Половина Рады с двойным гражданством, а у Пети целых пять! Что не так с этой территорией 404? )))))
31 июля, 06:47
Сергей Серый
1611000
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