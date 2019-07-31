Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом

"Теперь эти люди с российскими паспортами могут претендовать на должности местного самоуправления, на должности, которые будут на этих территориях. Проблема в том, что многие должностные лица имеют и сейчас два гражданства. И даже были скандалы на выборах. Потому нельзя ведь сказать: "С этой страной так, а с этой так", — сказал министр.