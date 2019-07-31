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РИА Новости

Украинский телеведущий заявил об угрозе жизни Зеленского из-за Порошенко

Вчера, 06:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому может угрожать опасность в связи с отменой парада на День независимости. Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK.
По его словам, 24 августа, когда на Украине будет праздноваться День независимости, те, кто обладали властью до смены руководства, могут предпринять попытку военного свержения Зеленского.
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"Перед сдачей полномочий Петр Алексеевич (Порошенко – Прим. ред.) наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия. Эти люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свое кресло не отдадут – слишком много на них и преступления, и крови", – заявил Быстряков.
Он также отметил, что причина этого может стать отмена официального военного парада, поскольку предыдущие власти могут организовать альтернативный проход военных, который может перерасти в беспорядки.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что вместо военного парада в центре Киева в День независимости состоится "шествие достоинства", в котором будет участвовать Зеленский. Планируется, что по центральной улице столицы пройдут представители разных родов войск вооруженных сил, а также медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.
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