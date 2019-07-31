Украинский телеведущий заявил об угрозе жизни Зеленского из-за Порошенко

"Перед сдачей полномочий Петр Алексеевич (Порошенко – Прим. ред.) наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия. Эти люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свое кресло не отдадут – слишком много на них и преступления, и крови", – заявил Быстряков.