Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Турции

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал заявление генерального консула России в Анталье Олега Рогозы о десятках умерших там с начала этого года российских туристов.

Как пояснил дипломат в интервью РИА Новости, случаи гибели объясняются невниманием туристов к состоянию здоровья во время поездки.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал РБК , что Турция — одно из наиболее популярных туристических направлений среди россиян.

Он пояснил, что в Анталье — самая высокая концентрация российских граждан с точки зрения массового туризма, поскольку их там в четыре раза больше, чем в других государствах. Причиной этого, пояснил он, является большой ценовой выбор — от бюджетного отдыха до сегмента "лакшери".

По словам Осауленко, первая причина гибели туристов — незнание о состоянии своего здоровья и физических возможностей. В основном речь идет о людях выше среднего возраста.

Вторая причина скоропостижных смертей — экстремальные климатические условия, к которым люди не успевают адаптироваться.