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РИА Новости

Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Турции

Вчера, 06:20
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал заявление генерального консула России в Анталье Олега Рогозы о десятках умерших там с начала этого года российских туристов.
Как пояснил дипломат в интервью РИА Новости, случаи гибели объясняются невниманием туристов к состоянию здоровья во время поездки.
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СМИ: российский турист погиб в Турции в шуточной борьбе с другомРоссиянин познакомился в баре с немцем Ричи Бургхардтом. Решив отметить знакомство, мужчины решили в шутку заняться борьбой, во время которой Щербак поскользнулся и ударился головой об пол.
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал РБК, что Турция — одно из наиболее популярных туристических направлений среди россиян.
Он пояснил, что в Анталье — самая высокая концентрация российских граждан с точки зрения массового туризма, поскольку их там в четыре раза больше, чем в других государствах. Причиной этого, пояснил он, является большой ценовой выбор — от бюджетного отдыха до сегмента "лакшери".
По словам Осауленко, первая причина гибели туристов — незнание о состоянии своего здоровья и физических возможностей. В основном речь идет о людях выше среднего возраста.
Вторая причина скоропостижных смертей — экстремальные климатические условия, к которым люди не успевают адаптироваться.
Также среди рисков для здоровья туристов руководитель "Турпомощи" назвал шведский стол и турпакет all inclusive.
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Популярные комментарии
Отдыхать дома надо, а не по жарким странам шляться. Нечего хорошего там нет. Особенно поражают те туристы, что целый год копят на свой незабываемый отпуск... ага.. стоило работать.
31 июля, 07:39
OObstan
35100138
в России отдых будет не дешевле, зато он будет таким же незабываемым. в плохом смысле "а на что я потратил такие деньги?"
31 июля, 08:28
d.denisbds71 .
4010009
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