Минкульт снял с повестки вопрос объединения Александринки и театра Волкова

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вопрос объединения Александринского и Волковского театров снят с повестки дня, Минкультуры не собирается тянуть кого-то "в светлое будущее" насильно, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.

Мединский 27 марта сообщил, что два старейших театра России - ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр - объединятся в единый комплекс. Позже он подписал приказ об объединении, но премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил действие этого документа для общественного обсуждения идеи. Позже замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении не существует, его не внесли в базу министерства.

Новость об объединении театров негативно встретила ярославская общественность. Свой протест заявил и глава региона Дмитрий Миронов, который заявил, что будет добиваться сохранения Волковским театром самостоятельного статуса. В июне президент РФ Владимир Путин поручил Медведеву внести театр имени Федора Волкова в Ярославле в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

"Этот вопрос на данный момент нами снят с повестки. Мы совершенно не собираемся что-либо делать насильно и вести кого-то в светлое будущее, пока он сам этого не захочет. Министерство этот вопрос с повестки сняло", - сказал Мединский, отвечая на вопрос РИА Новости о том, закрыт ли вопрос об объединении театров.