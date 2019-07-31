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РИА Новости
Культура

Минкульт снял с повестки вопрос объединения Александринки и театра Волкова

Вчера, 05:19
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вопрос объединения Александринского и Волковского театров снят с повестки дня, Минкультуры не собирается тянуть кого-то "в светлое будущее" насильно, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Мединский 27 марта сообщил, что два старейших театра России - ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр - объединятся в единый комплекс. Позже он подписал приказ об объединении, но премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил действие этого документа для общественного обсуждения идеи. Позже замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении не существует, его не внесли в базу министерства.
Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова
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Путин поручил внести театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия
Новость об объединении театров негативно встретила ярославская общественность. Свой протест заявил и глава региона Дмитрий Миронов, который заявил, что будет добиваться сохранения Волковским театром самостоятельного статуса. В июне президент РФ Владимир Путин поручил Медведеву внести театр имени Федора Волкова в Ярославле в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
"Этот вопрос на данный момент нами снят с повестки. Мы совершенно не собираемся что-либо делать насильно и вести кого-то в светлое будущее, пока он сам этого не захочет. Министерство этот вопрос с повестки сняло", - сказал Мединский, отвечая на вопрос РИА Новости о том, закрыт ли вопрос об объединении театров.
Ранее в интервью агентству среди плюсов объединения театров глава Минкультуры РФ назвал консолидацию творческих потенциалов, интеграцию финансовых и управленческих ресурсов, единую гастрольную политику.
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30 марта, 16:49
Владимир Мединский: не хочется объединять театры кавалерийским наскоком
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КультураТеатр драмы имени Федора ВолковаМинистерство культуры РФВладимир МединскийАлександринский театрРоссияЯрославская областьСанкт-Петербург
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