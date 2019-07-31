В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области. Архивное фото

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл - РИА Новости. Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.

"По оперативной информации, за сутки количество подтопленных населённых пунктов увеличилось на три и составляет 30 населённых пунктов, расположенных на территории 10 муниципальных образований (9 районов (+1 за сутки) и 1 городского округа)", - говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Подтоплено 611 частных жилых домов, в которых проживает 1308 человек, из них 257 дети; 968 придворовых территорий, 224 дачных участка подтоплено в городе Белогорск (втором по численности населения в Приамурье), 28 участков автомобильных дорог. Без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения - 15 населенных пунктов (их число за сутки уменьшилось на два).

Всего эвакуировано 2363 человека, в том числе 753 ребенка. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 549 человек, из них 236 дети, по родственникам - 1814 человек, из них 517 дети.