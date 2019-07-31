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РИА Новости

Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог

Вчера, 04:54
29871
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Эксперт выразил надежду, что нынешний глава государства Владимир Зеленский действительно приступит к наказанию коррупционеров, однако признался, что сомневается в возможности возвращения Порошенко из-за границы.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
29 июля, 23:00
СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
"У меня закрадывается подозрение, что он не вернется. Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его концы. Порошенко почему-то спокойно уехал за границу со всей семьей, а до этого он килограммы или полтонны стодолларовых бумаг обналичил из банка. Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги? Сначала улетела семья за несколько дней до этого — ясно было, что он тоже улетит", — отметил Погребинский.
В понедельник интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Порошенко отказался от госохраны на неизвестный срок и выехал с семьей в Стамбул.
А все бегут, и я бегу
Вчера, 13:19
А все бегут, и я бегу
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Обсудить 18
Ситуация на УкраинеМихаил ПогребинскийПетр ПорошенкоВ мире
Популярные комментарии
Порошенко поедет в Грузию губернатором работать и передавать опыт... Такие уж сейчас традиции у Украины и Грузии!!!😂😂😂
31 июля, 06:34
Alex Ak.
31240000
Беги, Пеця, беги.....
31 июля, 06:11
ЛКЛысый Кучерявый
20260000
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