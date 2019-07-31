Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог

"У меня закрадывается подозрение, что он не вернется. Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его концы. Порошенко почему-то спокойно уехал за границу со всей семьей, а до этого он килограммы или полтонны стодолларовых бумаг обналичил из банка. Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги? Сначала улетела семья за несколько дней до этого — ясно было, что он тоже улетит", — отметил Погребинский.