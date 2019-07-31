В Приамурье военнослужащие ВВО возводят дамбы от паводка

ХАБАРОВСК, 31 июл — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) возводят дамбы в трех районах города Свободный Амурской области, где из-за паводков объявлен режим ЧС, сообщает пресс-служба округа в среду.

Режим ЧС регионального значения введен в Амурской области из-за дождевого паводка, из зон подтопления эвакуированы более 2,3 тысячи человек, подтоплены более 610 жилых домов.

Ранее командование ВВО направило подразделение железнодорожных войск для оказания помощи местному населению в борьбе с паводком на реке Зея. На борьбу с паводком также были направлены курсанты ДВОКУ.

"Военнослужащие Восточного военного округа оказывают помощь в создании защитных гидротехнических сооружений в трех районах города Свободный Амурской области", - говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Отмечается, что военнослужащие наращивали высоту дамбы в трех километрах от Свободного, возвели дамбу в районе улицы Чапаевская и создали заградительное гидротехническое сооружение в районе базы артели "Спутник" в Свободном. С начала работ они отсыпали 14 тысяч кубометров грунта и уложили более 5,1 тысячи мешков с песком.