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РИА Новости

Премьер Японии прокомментировал ракетные испытания в КНДР

Вчера, 04:27
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Япония тесно взаимодействует с США по вопросам ракетных испытаний в КНДР, заявил в среду японский премьер Синдзо Абэ.
"У нас нет подтверждений, что (ракетные испытания - ред.) оказали влияние на безопасность нашей страны. Мы продолжаем тесное взаимодействие, в том числе с США", - приводит слова премьера агентство Киодо.
На рассвете Северная Корея произвела пуск двух ракет в сторону Японского моря. Южнокорейские военные считают, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия.
Министерство обороны Японии заявило, что полетов ракет КНДР над территориальными водами и японской исключительной экономической зоны не зафиксировано.
Пхеньян 25 июля также испытал две управляемые ракеты малого радиуса действия после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене совместных военных учений.
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