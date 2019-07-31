Премьер Японии прокомментировал ракетные испытания в КНДР

ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. Япония тесно взаимодействует с США по вопросам ракетных испытаний в КНДР, заявил в среду японский премьер Синдзо Абэ.

"У нас нет подтверждений, что (ракетные испытания - ред.) оказали влияние на безопасность нашей страны. Мы продолжаем тесное взаимодействие, в том числе с США", - приводит слова премьера агентство Киодо

На рассвете Северная Корея произвела пуск двух ракет в сторону Японского моря. Южнокорейские военные считают, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия.

Министерство обороны Японии заявило, что полетов ракет КНДР над территориальными водами и японской исключительной экономической зоны не зафиксировано.