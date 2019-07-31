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РИА Новости
Туризм

В Крыму пообещали поставить точку в вопросе создания горнолыжного курорта

Вчера, 04:21
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТурист на склоне горы Чатыр-Даг в Крыму. Архивное фото
Турист на склоне горы Чатыр-Даг в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Турист на склоне горы Чатыр-Даг в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Крым готов пойти на серьезные затраты для создания горнолыжного курорта, заявил РИА Новости республиканский министр курортов и туризма Вадим Волченко.
"Министерство объявило тендер на проведение работ по определению климатической и географической возможности создания на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри горнолыжного курорта. Официальных исследований на эту тему ни разу не проводились. Все, что было до этого, – разговоры", - сказал он.
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По его словам, горнолыжный курорт - это достаточно рентабельный для инвесторов вид бизнеса, который даст дополнительный толчок развития Крыма как круглогодичного курорта.
"Крым готов пойти на серьезные затраты по созданию всей сопутствующей инфраструктуры, необходимой для создания горнолыжного курорта. Но перед тем как это делать, нужно понять, есть ли в этом смысл", - подчеркнул Волченко.
Министр отметил, что к исследованию будет привлечена авторитетная компания с большим опытом как внутри страны, так и за рубежом.

Точка в вопросе, стоит ли строить горнолыжный курорт, будет поставлена в следующем году.

Вадим Волченко на заседании сессии Госсовета Крыма. 7 июля 2017
Вадим Волченко
Министр курортов и туризма Крыма
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Крым
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