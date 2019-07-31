Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T04:04Z
https://ria.ru/20190731/1557027186.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151898/77/1518987780_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_5ff19e4c978c21ad577a82f19f389399.jpg
РИА Новости
Туризм

В Крыму заявили о разработке нового российского сервиса бронирования отелей

Вчера, 04:04
950
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка у отеля "Мрия Резорт" в Крыму. Архивное фото
Девушка у отеля Мрия Резорт в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Ряд компаний на федеральном уровне приступили к разработке нового общероссийского сервиса по бронированию отелей, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее сообщалось, что ряд иностранных сервисов по поиску и бронированию отелей и авиабилетов прекратили работать с Крымом. В их числе Booking.com, Kayak, Momondo, Skyscanner.
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
12 июля, 13:17
В Крыму рассказали, на что жалуются туристы
"Безусловно, нужен собственный общероссийский ресурс бронирования, чтобы обезопасить себя на будущее. К тому же это неплохая возможность для отечественного бизнеса. Насколько мне известно, уже идет создание такой интернет-площадки, возможно, с международными опциями", - сказал Волченко в интервью РИА Новости.
Он отметил, что "проект на федеральном уровне разрабатывают как минимум две очень серьезные компании".
Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
10 апреля, 17:28
Глава Крыма запретил навязывать туристам лежаки на пляжах
"Со своей стороны мы будем помогать верифицировать крымские базы размещения", - добавил министр.
По его словам, уход иностранных компаний по бронированию из Крыма в основной массе остается незаметным для туристов. "Все это никаким образом не сказалось на качестве отдыха и индустрии гостеприимства", - подчеркнул Волченко.
Читайте полный текст интервью >>
5640015
Обсудить 2
ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)КрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Турист на склоне горы Чатыр-Даг в Крыму. Архивное фото
В Крыму пообещали поставить точку в вопросе создания горнолыжного курорта
РИА
Новости
Украинский военный на учениях во Львовской области
Экс-депутат Рады рассказал о массовом "бегстве" солдат из ВСУ
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB10, за рулем которого мечтают прокатиться 57% опрошенных россиян. Архивное фото
Опрос показал, о каких автомобилях мечтают россияне
Лента
новостей
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Американский профессор рассказал о поражении США в "битве за Арктику"
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог
Аэропорт Самары Курумоч
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Вид на Москву. Архивное фото
В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию придет тепло
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Владимир Зеленский
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния