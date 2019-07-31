В Крыму заявили о разработке нового российского сервиса бронирования отелей

Девушка у отеля "Мрия Резорт" в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Ряд компаний на федеральном уровне приступили к разработке нового общероссийского сервиса по бронированию отелей, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Ранее сообщалось, что ряд иностранных сервисов по поиску и бронированию отелей и авиабилетов прекратили работать с Крымом. В их числе Booking.com, Kayak, Momondo, Skyscanner.

"Безусловно, нужен собственный общероссийский ресурс бронирования, чтобы обезопасить себя на будущее. К тому же это неплохая возможность для отечественного бизнеса. Насколько мне известно, уже идет создание такой интернет-площадки, возможно, с международными опциями", - сказал Волченко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что "проект на федеральном уровне разрабатывают как минимум две очень серьезные компании".

"Со своей стороны мы будем помогать верифицировать крымские базы размещения", - добавил министр.