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РИА Новости

Трамп пообещал изучить информацию о госпитализации Навального

Вчера, 01:42
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о госпитализации Алексея Навального. Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста ABC News.

"Я слышал об этом, я ничего не знаю об этом, но я разузнаю", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Навального доставили из спецприемника в московскую больницу, в терапевтическое отделение, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Симоновский суд Москвы 25 июля санкционировал административный арест Навального на 30 суток, ему вменялось повторное нарушение порядка проведения митинга.
До этого Навальный призывал своих сторонников выйти на несогласованную протестную акцию 27 июля к зданию мэрии Москвы, чтобы оспорить отказ в регистрации своих сторонников в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Речь идет о сотрудниках ФБК Навального — Любови Соболь и Иване Жданове.
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KKlenowiy.klen
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Слил агента с потрохами))
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