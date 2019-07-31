Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и г. Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Председатель кабинета министров Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сказал, что от этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

По словам премьер-министра, показатель будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера по России в целом в первых двух кварталах текущего года.

Медведев, пояснил, что такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера. Как рассчитывают в правительстве, это приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров.

Постановление правительства

Как говорится в постановлении правительства, если рассчитанная величина прожиточного минимума пенсионера в регионе ниже прожиточного минимума пенсионера на текущий финансовый год, то для установления социальной доплаты к пенсии на очередной финансовый год используют величину прожиточного минимума на текущий год, а не рассчитанную.

Кабинет министров 27 июля принял проект распоряжения, в соответствии с которым субъектам дополнительно будет выделено свыше 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.

В настоящее время федеральные социальные доплаты получают почти четыре миллиона пенсионеров в 69 регионах. Ее средний размер составляет около двух тысяч рублей. Региональные доплаты выплачиваются в 16 субъектах, их получают 2,63 миллиона пенсионеров. Средний размер доплаты в этом случае составляет чуть больше пяти тысяч рублей.