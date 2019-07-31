Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T00:49Z
https://ria.ru/20190731/1557026269.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155554/38/1555543842_0:66:2851:1670_1036x0_80_0_0_f78ec6820d5ac4628c398cf54d549d01.jpg
РИА Новости

Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин

00:49
81
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский зоопарк в китайской традиции отметит день рождения больших панд, "именинников" угостят тортом изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Панда Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг" в Китае, а панда Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в другом китайском заповеднике — Дуцзянъяне.
"День рождения больших панд Московский зоопарк отметит в китайской традиции. В павильоне для именинников разложат подарки в красочных пакетах и коробках. Подарочная упаковка будет сделана из шуршащего картона, с которым панды очень любят играть. Содержимое подарков угадать несложно. Это любимые лакомства панд — морковь в бамбуковых трубочках. Наши зоологи также изготовят торты с цифрами, которые соответствуют возрасту каждого именинника. Их сделают изо льда и украсят морковью, бамбуком, яблоком. Вес каждой порции десерта для медведей составит около 10 килограммов", — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.
Праздничная программа в честь именинников начинается в 11.45. Гости смогут увидеть шоу китайских барабанщиков у главного входа в зоопарк. В 12.00 оттуда стартует традиционное китайское шествие с бумажным драконом — символом страны.
После гостям праздника предлагается собраться в 12.15 у павильона для главной части программы, здесь посетители исполнят песню "С днем рождения тебя!" на русском и китайском языках. После поздравления Жуи и Диндин выпустят в уличные вольеры, где их будут ждать подарки. Там же зоологи преподнесут главный сюрприз — большие торты изо льда.
Также с 11.45 до 12.45 у павильона "Фауна Китая" заработает специальная зона, где можно будет узнать об истории и традициях китайского чаепития, о том, какие сорта китайского чая считаются целебными, а также бесплатно продегустировать пуэр, молочный улун, те гуань инь и улун ли шань. Гости смогут бесплатно сделать фотографию с мягкой игрушечной пандой в специальной фотозоне.
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
8 июня, 08:00
Откуда произошли панды и почему они едят бамбук
Московский зоопарк приглашает своих посетителей на выставку художника-анималиста Анны Донченко, которая посвящена большим и малым пандам, обитающим в Московском зоопарке, а также флоре и фауне их родины — Юго-Восточной Азии. В 17.00 начнется экскурсия "Гости из Поднебесной", на которой гиды расскажут о представителях китайской фауны — как о больших пандах, так и об остальных обитателях Московского зоопарка из этой страны.
Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться там в течение 15 лет. Тем не менее юридически они, как и все большие панды в мире, являются собственностью КНР. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.
Панды Диндин и Жуи в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

Панда Жуи в Московском зоопарке
1 из 8

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

Панда Жуи в Московском зоопарке
2 из 8

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

Панда Жуи в Московском зоопарке
3 из 8

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панды пробудут в Москве 15 лет.

Панда Жуи в Московском зоопарке
4 из 8

Панды пробудут в Москве 15 лет.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

Панда Диндин в Московском зоопарке
5 из 8

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

Панда Жуи в Московском зоопарке
6 из 8

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

Панда Диндин в Московском зоопарке
7 из 8

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панда Жуи в Московском зоопарке.

Панда Жуи в Московском зоопарке
8 из 8

Панда Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 8

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
3 из 8

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
4 из 8

Панды пробудут в Москве 15 лет.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 8

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 8

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
7 из 8

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
8 из 8

Панда Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
100000
Обсудить 1
Московский зоопаркМоскваКитайОбщество
Рекомендуем
Помидоры в теплице
Россию ждет рекордный урожай овощей
РИА
Новости
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
Владимир Зеленский
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
Лента
новостей
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Активистки движения Женщины Индии во время акции протеста против мгновенного развода (тройной талак)
В Индии приняли закон, запрещающий "мгновенный развод"
Роман Бессмертный. Архивное фото
США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине
Генерал Джон Хайтен
Американский генерал Хайтен отверг обвинения в домогательствах
Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
Экс-президент Судана Омар аль-Башир
Суд отказал защите экс-президента Судана в перенесении процесса
Южнокорейские военные сообщили о пуске нескольких снарядов в КНДР
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Представитель Гуаидо готов встретиться с Лавровым
Немецкие дипломаты в Рамалле извинились за лайки под антисемитскими постами
СМИ сообщили о нападении корсиканца на яхту, где якобы отдыхали россияне
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30В Приморье не зафиксировали признаков пусков снарядов в КНДР
01:22Россию ждет рекордный урожай овощей
00:50Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
00:49Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин
00:45Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
00:42В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
00:35В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
00:28США не намерены присоединяться к "нормандскому формату", заявили на Украине
00:19Южнокорейские военные сообщили о пуске нескольких снарядов в КНДР
00:09Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
23:57Немецкие дипломаты в Рамалле извинились за лайки под антисемитскими постами
23:53Столкнувший людей под поезд в Германии мужчина имел проблемы с психикой
23:52Американский генерал Хайтен отверг обвинения в домогательствах
23:49СМИ сообщили о нападении корсиканца на яхту, где якобы отдыхали россияне
23:49ИРИ составил список российских приложений для предустановки на смартфоны
23:40ГП Украины передала в суд дело одного из подозреваемых в убийстве Гандзюк
23:37Трамп направил спецпредставителя по заложникам на суд A$AP Rocky в Швеции
23:34Более половины американцев не хотят импичмента Трампа, показал опрос
23:18В Подмосковье два ребенка погибли, попав под колеса электрички
23:03Турция намерена создать "мирный коридор" на границе с Сирией
Лента новостейМолния