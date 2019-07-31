Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский зоопарк в китайской традиции отметит день рождения больших панд, "именинников" угостят тортом изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок, сообщается на Московский зоопарк в китайской традиции отметит день рождения больших панд, "именинников" угостят тортом изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Панда Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг" в Китае, а панда Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в другом китайском заповеднике — Дуцзянъяне.

"День рождения больших панд Московский зоопарк отметит в китайской традиции. В павильоне для именинников разложат подарки в красочных пакетах и коробках. Подарочная упаковка будет сделана из шуршащего картона, с которым панды очень любят играть. Содержимое подарков угадать несложно. Это любимые лакомства панд — морковь в бамбуковых трубочках. Наши зоологи также изготовят торты с цифрами, которые соответствуют возрасту каждого именинника. Их сделают изо льда и украсят морковью, бамбуком, яблоком. Вес каждой порции десерта для медведей составит около 10 килограммов", — приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Праздничная программа в честь именинников начинается в 11.45. Гости смогут увидеть шоу китайских барабанщиков у главного входа в зоопарк. В 12.00 оттуда стартует традиционное китайское шествие с бумажным драконом — символом страны.

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После гостям праздника предлагается собраться в 12.15 у павильона для главной части программы, здесь посетители исполнят песню "С днем рождения тебя!" на русском и китайском языках. После поздравления Жуи и Диндин выпустят в уличные вольеры, где их будут ждать подарки. Там же зоологи преподнесут главный сюрприз — большие торты изо льда.

Также с 11.45 до 12.45 у павильона "Фауна Китая" заработает специальная зона, где можно будет узнать об истории и традициях китайского чаепития, о том, какие сорта китайского чая считаются целебными, а также бесплатно продегустировать пуэр, молочный улун, те гуань инь и улун ли шань. Гости смогут бесплатно сделать фотографию с мягкой игрушечной пандой в специальной фотозоне.

Московский зоопарк приглашает своих посетителей на выставку художника-анималиста Анны Донченко, которая посвящена большим и малым пандам, обитающим в Московском зоопарке, а также флоре и фауне их родины — Юго-Восточной Азии. В 17.00 начнется экскурсия "Гости из Поднебесной", на которой гиды расскажут о представителях китайской фауны — как о больших пандах, так и об остальных обитателях Московского зоопарка из этой страны.