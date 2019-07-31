Как самая дорогая русская художница повлияла на современную мировую моду

Сапожник без сапог или стилист без платья
"Есть семейная легенда, что идея прямого простого платья, близкого крестьянской рубашке, пришла к Гончаровой под влиянием народных костюмов и мотивов. Якобы она сама сшила это платье к вернисажу. И это во времена платьев с турнюрами! — рассказывает РИА Новости Евгения Илюхина, сокуратор выставки Гончаровой в Третьяковской галерее в 2013 году. — Прямой крой платьев войдет в моду только в 1920-х годах. Гончарова опередила модные идеи".
"В какой-то мере Гончарову можно было назвать одним из первых русских стилистов, — уверен эксперт. — Она создавала вещи для себя, не имея денег для покупки дорогих аксессуаров. Гончарова носила платки, вместо сумки пользовалась ридикюлем на шнурке. Это ее выделяло. Простота кроя с яркими орнаментами — основные элементы".
Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее
Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее
Эскиз ткани для дома моды Myrbor (Наталья Гончарова, 1925 год) на предаукционном показе в Москве
Эскиз ткани для дома моды Myrbor (Наталья Гончарова, 1925 год) на предаукционном показе в Москве
Репродукция картины художника Натальи Гончаровой "Крестьяне, собирающие яблоки", 1911 год. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее
Репродукция картины художника Натальи Гончаровой "Крестьяне, собирающие яблоки", 1911 год. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее
Картина Натальи Гончаровой "Две испанки" (начало 1920-х годов) на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее
Картина Натальи Гончаровой "Две испанки" (начало 1920-х годов) на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее
Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее
Эскиз ткани для дома моды Myrbor (Наталья Гончарова, 1925 год) на предаукционном показе в Москве
Репродукция картины художника Натальи Гончаровой "Крестьяне, собирающие яблоки", 1911 год. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее
Картина Натальи Гончаровой "Две испанки" (начало 1920-х годов) на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее
Мода — моя профессия
"Гончарова была трендсеттером своего времени, сумев его опередить, — подчеркивает Вовк. — Совместно с супругом Михаилом Ларионовым, основоположником лучизма, она ввела моду на боди-арт. Женщины просили разрисовать их для выходов в свет. Красили не лицо, а зону декольте, что для начала века было очень смело".
Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы
Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы
Эскиз пальто "Морские водоросли" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы
Эскиз пальто "Морские водоросли" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы
Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, Москва, 1910-1914 годы
Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, Москва, 1910-1914 годы
Эскиз платья "Мириам" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы
Эскиз платья "Мириам" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы
Эскиз платья для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы
Эскиз платья для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы
Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы
Эскиз пальто "Морские водоросли" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы
Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, Москва, 1910-1914 годы
Эскиз платья "Мириам" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы
Эскиз платья для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы
Картина Натальи Гончаровой "Женщина в кресле", 1904 год
Картина Натальи Гончаровой "Женщина в кресле", 1904 год
Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Испанки" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Испанки" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Купальщицы" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Купальщицы" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
Картина Натальи Гончаровой "Женщина в кресле", 1904 год
Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Испанки" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Купальщицы" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве