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РИА Новости
Культура

Как самая дорогая русская художница повлияла на современную мировую моду

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой "Между Востоком и Западом" в Третьяковской галерее в Москве
Посетительница во время открытия выставки русской художницы Наталии Гончаровой Между Востоком и Западом в Третьяковской галерее в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Одна из самых дорогих художниц мира, "амазонка авангарда", трендсеттер, опередившая время, — так говорят о Наталье Гончаровой. Первая же ее выставка произвела фурор и вызвала скандал, а на современные ретроспективы выстраиваются очереди. Например, сейчас — в лондонский Tate Modern. Как авангардистка популяризовала боди-арт, работала с парижскими модными домами и изобрела новый крой платья — в материале РИА Новости.

Сапожник без сапог или стилист без платья

"Есть семейная легенда, что идея прямого простого платья, близкого крестьянской рубашке, пришла к Гончаровой под влиянием народных костюмов и мотивов. Якобы она сама сшила это платье к вернисажу. И это во времена платьев с турнюрами! — рассказывает РИА Новости Евгения Илюхина, сокуратор выставки Гончаровой в Третьяковской галерее в 2013 году. — Прямой крой платьев войдет в моду только в 1920-х годах. Гончарова опередила модные идеи".

Эксперт напомнила, что детство Гончаровой прошло в Тульской губернии в имении отца. Девушка из дворянской семьи близко видела крестьянскую жизнь, что повлияло на ее ощущение мира и стиль. В то же время художница, увлекавшаяся импрессионизмом, затем фовизмом, кубизмом и примитивизмом, была уверена, что каждый наряд должен быть посвящен какой-то теме и выражать собственное "я".
Историк моды, телеведущий Анатоль Вовк рассказал РИА Новости, что поскольку Гончарова творчески воспринимала мир, одевалась не модно, но стильно, и это влияло на окружающих.

"В какой-то мере Гончарову можно было назвать одним из первых русских стилистов, — уверен эксперт. — Она создавала вещи для себя, не имея денег для покупки дорогих аксессуаров. Гончарова носила платки, вместо сумки пользовалась ридикюлем на шнурке. Это ее выделяло. Простота кроя с яркими орнаментами — основные элементы".

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее

Репродукция картины Автопортрет с желтыми лилиями работы Натальи Гончаровой
1 из 4

Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Эскиз ткани для дома моды Myrbor (Наталья Гончарова, 1925 год) на предаукционном показе в Москве

Эскиз ткани для дома моды Мирбор (Наталия Гончарова, 1925 г.) на предаукционном показе графики Наталии Гончаровой аукционным домом Sotheby’s в Москве
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Эскиз ткани для дома моды Myrbor (Наталья Гончарова, 1925 год) на предаукционном показе в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / А. Свердлов

Репродукция картины художника Натальи Гончаровой "Крестьяне, собирающие яблоки", 1911 год. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее

Репродукция картины художника Натальи Сергеевны Гончаровой Крестьяне, собирающие яблоки
3 из 4

Репродукция картины художника Натальи Гончаровой "Крестьяне, собирающие яблоки", 1911 год. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее

© РИА Новости / А. Свердлов
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Картина Натальи Гончаровой "Две испанки" (начало 1920-х годов) на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее

Картина Натальи Гончаровой Две испанки (начало 1920-х годов)
4 из 4

Картина Натальи Гончаровой "Две испанки" (начало 1920-х годов) на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
1 из 4

Репродукция картины "Автопортрет с желтыми лилиями" работы Натальи Гончаровой на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
2 из 4

Эскиз ткани для дома моды Myrbor (Наталья Гончарова, 1925 год) на предаукционном показе в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 4

Репродукция картины художника Натальи Гончаровой "Крестьяне, собирающие яблоки", 1911 год. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее

© РИА Новости / А. Свердлов
4 из 4

Картина Натальи Гончаровой "Две испанки" (начало 1920-х годов) на выставке "Искусство женского рода" в Государственной Третьяковской галерее

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
По воспоминаниям одного из учеников Гончаровой, которые приводит Илюхина, Наталья одевалась "нетривиально и непривычно". В записках он удивлялся, что его наставница ходила в нарядах, каких он не видел раньше, часто носила на голове платки.
"Модницей она не считалась и относилась к одежде довольно легко, — продолжает Илюхина. — Сохранились воспоминания мадам Варе, владелицы ресторанчика, в котором Гончарова часто обедала с Ларионовым в Париже. Француженка описывала случай, когда ветер сдул шляпку с Гончаровой, и она отреагировала на это очень спокойно, не расстраиваясь из-за того, что головной убор испорчен и вовсе исчез".

Мода — моя профессия

Гончарова — пример того, как большие художники привносят оригинальные идеи в моду. Это актуально во все эпохи, ведь фэшн-индустрия регулярно возвращается к прошлым тенденциям и образам.

"Гончарова была трендсеттером своего времени, сумев его опередить, — подчеркивает Вовк. — Совместно с супругом Михаилом Ларионовым, основоположником лучизма, она ввела моду на боди-арт. Женщины просили разрисовать их для выходов в свет. Красили не лицо, а зону декольте, что для начала века было очень смело".

Кроме того, Гончарова создавала узоры для тканей — эти эскизы покупала Надежда Ламанова, известный модельер, поставщик ее императорского величества.
Не обошлось без "русского влияния" и за рубежом. В 1913 году началось сотрудничество Гончаровой с Дягилевым в рамках его "Русских сезонов". Помимо этого, в Париже Гончарова работала с домами моды Myrbor, Marie Muelle и Chanel.
© Предоставлено Tate Modern

Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы

Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914
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Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы

© Предоставлено Tate Modern
© Предоставлено Tate Modern

Эскиз пальто "Морские водоросли" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы

Эскиз для пальто Морские водоросли для модного дома Myrbor, 1927-1928
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Эскиз пальто "Морские водоросли" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы

© Предоставлено Tate Modern
© Предоставлено Tate Modern

Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, Москва, 1910-1914 годы

Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, Москва, 1910-1914
3 из 5

Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, Москва, 1910-1914 годы

© Предоставлено Tate Modern
© Предоставлено Tate Modern

Эскиз платья "Мириам" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы

Эскиз для платья Мириам для модного дома Myrbor, 1927-1928
4 из 5

Эскиз платья "Мириам" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы

© Предоставлено Tate Modern
© Предоставлено Tate Modern

Эскиз платья для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы

Эскиз платья для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914
5 из 5

Эскиз платья для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы

© Предоставлено Tate Modern
1 из 5

Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы

© Предоставлено Tate Modern
2 из 5

Эскиз пальто "Морские водоросли" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы

© Предоставлено Tate Modern
3 из 5

Эскиз платья Натальи Гончаровой для модного дома Надежды Ламановой, Москва, 1910-1914 годы

© Предоставлено Tate Modern
4 из 5

Эскиз платья "Мириам" для модного дома Myrbor, 1927-1928 годы

© Предоставлено Tate Modern
5 из 5

Эскиз платья для модного дома Надежды Ламановой, 1910-1914 годы

© Предоставлено Tate Modern
"В одном из частных собраний хранятся эскизы платьев, по линии декольте которых Гончарова использовала мотивы парижских ажурных оград, набережных, — рассказывает Илюхина. — Порой и сейчас модельеры, как и Гончарова, вносят в образ неожиданные в визуальном плане элементы, нестандартные сочетания орнаментов, красок, вышивок".
Стиль Гончаровой, по словам Вовка, угадывался по декоративным мотивам в виде солнц, в вышивках и национальных узорах. В частности, для модного дома Myrbor Наталья разрабатывала платья, блузы из крепа, с отделкой из пайеток и золотой нити.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Картина Натальи Гончаровой "Женщина в кресле", 1904 год

Посетитель на открытии выставки Кандинский и современники в выставочном центре Центр искусств. Москва. Картина Натальи Гончаровой Женщина в кресле (1904 год)
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Картина Натальи Гончаровой "Женщина в кресле", 1904 год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Испанки" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

Посетительница у картины русской художницы Наталии Гончаровой Испанки во время открытия выставки Между Востоком и Западом в Третьяковской галерее в Москве
2 из 3

Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Испанки" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Купальщицы" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

Посетительница у картины русской художницы Наталии Гончаровой Купальщицы во время открытия выставки Между Востоком и Западом в Третьяковской галерее в Москве
3 из 3

Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Купальщицы" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Картина Натальи Гончаровой "Женщина в кресле", 1904 год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Испанки" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетительница у картины русской художницы Натальи Гончаровой "Купальщицы" во время открытия выставки "Между Востоком и Западом" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"Что касается влияния Гончаровой на современность, то стоит напомнить, что для себя и знакомых она создавала простую одежду несложного кроя, — продолжает Анатоль Вовк. — Такие модели можно встретить в коллекциях некоторых модных домов, идеи которых отражают столь необходимую сегодня функциональность".
Например — недавние показы и Dolce & Gabbana и Louis Vuitton с обилием цветочных принтов и сочными красками. Это еще раз доказывает, что модные тенденции необязательно возникают здесь и сейчас. Возможно, их изобрели довольно давно.
Модель на показе Georges Hobeika в рамках Недели высокой моды в Париже
6 июля, 08:00
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