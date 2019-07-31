Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T07:44Z
https://ria.ru/20190731/1557017910.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155701/91/1557019154_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a90103cca9068c35cfc2bafb5ffbfb30.jpg
РИА Новости

Зачем друг Трампа сорвал введение санкций против "Северного потока — 2"

Вчера, 08:00
16408
© AFP 2019 / Brendan SmialowskiСенатор Рэнд Пол возле Белого Дома после игры в гольф с президентом Дональдом Трампом
Сенатор Рэнд Пол возле Белого Дома после игры в гольф с президентом Дональдом Трампом
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Американская пресса раскрыла высокопоставленного противника введения санкций против "Северного потока — 2", которому удалось даже сорвать намеченное на прошлую неделю рассмотрение законопроекта о санкциях против европейских партнеров "Газпрома". Издание The Daily Beast сообщает, что у российского газотранспортного проекта обнаружился могущественный защитник прямо в американском сенате, который не только обладает определенным влиянием в консервативной части Республиканской партии, но и является другом президента США Дональда Трампа. Источники The Daily Beast в комитете по внешней политике сообщают, что сенатор Пол уже долгое время "работает против санкций в отношении проекта "Северный поток — 2", который значительно расширит поставки российского газа в Германию".
Последний "российский скандал", связанный с сенатором от штата Кентукки Рэндом Полом, произошел в прошлом году, когда сам сенатор Пол честно рассказал американским СМИ о том, что он лично привез в Москву письмо от президента Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину. Очевидно, что такие деликатные задания никогда не поручаются случайным людям, и пресса сделала логичный вывод о том, что сенатор Пол — доверенное лицо Трампа, с которым президент США не только играет в гольф, но и не боится поручить корреспонденцию, которую он не готов доверить Госдепу США или ЦРУ. Сейчас республиканского сенатора от штата Кентукки не только называют личным другом американского президента, но еще и подозревают в том, что он и его команда экспертов по геополитике серьезным образом влияют на внешнеполитическую стратегию Дональда Трампа, что сильно огорчает сторонников жесткого обострения отношений с Москвой.
Нельзя не отметить, насколько сенатор Рэнд Пол непоколебим в своих убеждениях и равнодушен к медийному давлению. На пике антироссийской истерики, когда республиканские сенаторы и конгрессмены считали правильным в обязательном порядке угрожать нашей стране санкциями и обвинять Кремль во всех смертных грехах, кентуккийский республиканец демонстрировал ледяное спокойствие и делал скандальные заявления о том, что с Россией нужно налаживать нормальные отношения. "Для меня было честью доставить письмо президента Дональда Дж. Трампа администрации президента Владимира Путина", — заявил он в 2018 году, подчеркнув необходимость общения двух лидеров, а также сотрудничества российских и американских законодателей и даже расширения культурного обмена между США и Россией.
Можно было бы предположить, что в условиях антироссийской охоты на ведьм в США политик с такой здравой позицией оказался бы в тотальной изоляции и никак не смог бы повлиять на действия американских законодателей в отношении санкционной политики Вашингтона. Однако практика оказалась сложнее теории, и американские СМИ с удивлением констатируют, что сенатор Пол как минимум смог добиться переноса рассмотрения санкций против "Северного потока — 2" в сенатском комитете по внешней политике, причем сложившаяся ситуация заставляет их сделать вывод о том, что ему также удается посеять сомнения в разумности введения санкций в умах других сенаторов.
Здание Капитолия США
30 июля, 13:02
Были бы санкции – повод найдется. В США вновь занялись творчествомВозможность новых антироссийских санкций надо внести в оборонный бюджет США, а пока просто ввести второй пакет ограничений – за Скрипалей… В Вашингтоне думают, как еще осложнить отношения двух стран.
Понятно, что такого "лоббиста отказа от санкций" будут обвинять в работе на Кремль, "Газпром" и российские спецслужбы, но если посмотреть на утекший в прессу текст письма, которое, собственно, и заставило сенаторов (по крайней мере на сегодняшний день) не рассматривать санкционный пакет против "Северного потока — 2", то выясняется, что на самом деле аргументы против санкций являются вполне проамериканскими, а не пророссийскими. Более того: сенатор Рэнд Пол, по сути, повторяет аргументы энергетических экспертов и специалистов Stratfor, указывающих на то, что США нанесут себе геополитический ущерб, пытаясь остановить строительство "Северного потока — 2".

"Перед тем как голосовать, комитет (сената по внешней политике. — Прим. ред.) должен подумать о том, являются ли санкции против наших союзников по НАТО, а также против нейтральной третьей стороны (Швейцарии. — Прим. ред.) хорошей антироссийской стратегией", пишет Рэнд Пол в своем письме и предупреждает о последствиях антироссийских санкций: "Я настоятельно прошу своих коллег пересмотреть этот подход. Если мы так будем продолжать, если мы будем чертить линии, которые нельзя переходить, если мы будем вести себя с нашими друзьями так же, как мы ведем себя с нашими врагами, то именно мы, а не кто-то другой, будем виноваты в том, что у нас останется меньше друзей. Я настоятельно призываю вас выступить против этого законопроекта".

Легко заметить, что сенатор от штата Кентукки занимается довольно неблагодарным делом: он пытается объяснить коллегам, что долгосрочные геополитические интересы самих США важнее, чем возможность покрасоваться на ТВ перед журналистами, которые будут восхищенно спрашивать у них про нелегкую борьбу сенаторов с Путиным и "Газпромом". Пока у него неплохо получается, но нельзя исключать, что это временное явление и санкции через сенатский комитет по внешней политике, а потом и через сенат все-таки пройдут.
Важно другое: демарш сенатора Пола можно воспринимать как один из сигналов пускай медленной, но все-таки рационализации американской внешней политики, которая в черепашьем темпе переходит к осознанию того, что задавить всех окружающих санкциями нельзя и что, по крайней мере, с некоторыми другими геополитическими игроками (за исключением разве что Китая) придется договариваться. За последние месяцы в пользу нормализации отношений с Россией (пусть и на очень разных условиях и в очень разных контекстах) высказались представители диаметрально противоположных в идеологическом смысле частей американской элиты — от правого ультрапопулиста и серого кардинала кампании Трампа Стивена Бэннона до левого редакционного совета антитрамповского The New York Times.
Здание Капитолия в Вашингтоне
30 июля, 08:26
Экономист назвал главную цель санкций США против РоссииВ США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России. Эта политика имеет сразу несколько направлений, считает эксперт Игорь Ковалев. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
Возможно, на конкретном примере санкций против "Северного потока — 2" еще большая часть американской элиты поймет пагубность своей внешнеполитической стратегии, но если этого не произойдет, то пострадают от этого прежде всего интересы самого Вашингтона.
3512493010
Обсудить 6
Авторы
Рекомендуем
Изображение Статуи свободы на телефонной будке в Нью-Йорке
США помнят, как быть сверхдержавой. Правда, уже плохо
РИА
Новости
Военнослужащие на церемонии перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области
"Унылый и позорный бой". Чем гордятся украинские националисты
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
"С Украиной не вышло из-за этого": скелеты в шкафу патриарха Варфоломея
Лента
новостей
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
Хроническая зависимость: почему США не могут обойтись без российского СПГ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Участники митинга в поддержку отношений с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
"Найти замену россиянам нелегко". Жители Батуми выступили против НАТО
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Аэропорт Самары Курумоч
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния