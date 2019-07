Трампу предложили "выигрышный ход" против альянса Путина и Си

Редакция самого влиятельного американского СМИ, The New York Times, решила обратиться к президенту США с открытым письмом-предложением

Обращение редакции The New York Times к Дональду Трампу — это удивительное явление, если учитывать, что редакция главного американского СМИ — это заклятые враги американского президента, некоторые из которых были бы рады его импичменту, а некоторые, вероятно, предпочли бы увидеть его в тюрьме, причем сам Дональд Трамп отвечает владельцам и управляющим The New York Times полной взаимностью. Есть только одно логическое объяснение происходящему: сближение Китая и России до такой степени пугает и расстраивает медийную и экспертную элиту Демократической партии США, что их ведущие представители, "глашатаи и главари" демократического политического дискурса в США готовы проглотить гордость и стать в позу просителей перед самым ненавистным для них американским политиком.