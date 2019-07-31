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РИА Новости

Почему семье Ющенко уже 27 лет не дают гражданство России

Вчера, 08:00
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© Фото : из личного архива Александра ЮщенкоПаспорт Людмилы Ющенко
Паспорт Людмилы Ющенко
© Фото : из личного архива Александра Ющенко
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Бывшая военнослужащая Людмила Ющенко и ее сын вот уже 27 лет живут будто "вне государства": без российского гражданства, а значит, и без прав, которые гарантирует законодательство. После переезда из Таджикистана в Россию в 1989 году граждане СССР стали жертвами безразличия со стороны местных властей. Почему так вышло, разбиралось РИА Новости.

Отказ в гражданстве

"Людмила Ющенко, моя мама, русская по национальности, родилась в Ижевске. Служила майором в МВД, потом перешла в военную прокуратуру и уехала в Чехословакию. Там она познакомилась с папой, они поженились. Я родился на территории ЧССР. Затем отца перевели в Таджикистан, где он служил в 201-й мотострелковой дивизии. Мы переехали с ним — мама перевелась по службе, работала в Душанбе", — начинает рассказ Александр Ющенко.
Но семейная жизнь не сложилась. Когда Людмила развелась с мужем, перебралась из Душанбе в город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа — оттуда поступило предложение по работе. С 1989-го она работала в нефтяной компании. От предприятия ей с сыном выдали квартиру в поселке Пурпе, что находится рядом с городом, и прописали. В 1993 году Ющенко сменила род деятельности — устроилась нотариусом в администрацию Губкинского. Глава администрации тогда ходатайствовал перед компанией, где раньше работала Людмила, чтобы квартиру пока закрепили за ней.
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Однако первые проблемы возникли еще в 1992 году, когда Ющенко попыталась оформить гражданство России. В одной из жалоб, направленных в УМВД по ЯНАО, она объясняла, что не выписалась при выезде из Таджикистана по месту временной прописки. Людмила указала: она и не думала, что больше никогда туда не вернется, "не знала, что там начнется гражданская война, которая продлится столько лет". Возможности посетить Душанбе и выписаться не было. "Да и зачем, если гражданство Таджикистана ни я, ни мой сын не принимали, а выехали оттуда до распада СССР", — пояснила Людмила в жалобе. В конечном итоге ей и сыну присвоили статус вынужденных переселенцев. По государственной программе им полагалось жилье — Ющенко поставили на учет, надо было только дождаться очереди.
В горадминистрации Ющенко проработала недолго — через два месяца, утверждает она, ее попросили уйти по собственному желанию. Людмила осталась без работы с четырехлетним ребенком на руках. Позднее, вспоминает женщина, ее вычеркнули из очереди на получение жилья из фонда для проживания вынужденных переселенцев. А в 1997 году вообще лишили этого статуса. В местной администрации тогда это объяснили тем, что у Ющенко не было регистрации по месту жительства.
Александр признается: у матери было много сложностей с поиском работы, денег на жизнь не хватало. С 14 лет он подрабатывал — мыл посуду. Прогуливал из-за этого уроки в школе, а в седьмом классе и вовсе забросил учебу. Восстановиться удалось лишь через два года, когда в поселке открыли вечернюю школу.
© Фото : из личного архива Александра ЮщенкоАлександр Ющенко
Александр Ющенко
© Фото : из личного архива Александра Ющенко
Александр Ющенко
После того как Ющенко лишили статуса вынужденных переселенцев, оформить российский паспорт стало сложнее. В качестве основной причины отказа в выдаче документа в администрации указывали на то, что семья якобы не проживала на территории ЯНАО на момент вступления в силу закона о гражданстве в 1992 году. Также местные власти требовали подтверждения того, что Ющенко не являлись гражданами Таджикистана (из-за отсутствия выписки из Душанбе) и Чехии (из-за места рождения Александра).
В 2003 году Пуровский райсуд установил юридический факт постоянного проживания семьи в поселке с 1989 года. Однако для представителей регионального отделения МВД этого было недостаточно.
За право получить российское гражданство Ющенко боролись в ЯНАО до 2011 года. Дом, где они жили, перевели в нежилой фонд, отключили от всех коммуникаций. По словам Александра, "в другое жилье не переселили, а находиться в квартире без отопления зимой, когда температура на улице могла опуститься до минус 60, невозможно".
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Тупик

В 2011-м Александр с матерью переехали в Москву в поисках справедливости и стали обращаться во всевозможные инстанции.

"Первое, что сделал в Москве, — пошел в консульства Таджикистана и Чехии, чтобы получить справку о том, что я не являюсь гражданином этих стран. Когда консулы услышали мою просьбу, реакция была примерно одинаковая: схватились за голову и сказали, что в жизни никому таких документов не выдавали", — продолжает Александр.

Только в этом году Ющенко приблизились к своей цели. Согласно заключению ГУ МВД России по Московской области, в феврале мать и сына признали гражданами Российской Федерации и для получения паспортов направили их в подразделение по вопросам миграции по месту проживания — в ЯНАО.
Однако процесс снова зашел в тупик — местные власти не признают того, что Ющенко проживали на территории ЯНАО с 1989 по 2010 год, а "в действиях сотрудников органов внутренних дел нарушений требований нормативно-правовых актов России не установлено". Александр считает, что документы подчистили, у него на руках есть собственная "доказательная база" в виде различных запросов, обращений и ответов от местных властей с их же печатями и подписями (часть имеется в распоряжении редакции).
© Фото : из личного архива Александра ЮщенкоЛюдмила Ющенко
Людмила Ющенко
© Фото : из личного архива Александра Ющенко
Людмила Ющенко
Людмиле Ющенко сейчас 70 лет, пенсию она не получает и до сих пор живет с советским паспортом. Александру 30, паспорта у него никогда не было.

Взяли под контроль

РИА Новости обратилось за комментарием в администрацию Губкинского. Но там лишь разводят руками: проблема давняя, руководство сменилось, а документы каждые пять лет уходят в архив.

"Мы проверили — за последние пять лет они к нам не обращались. Вообще мы не вправе выдавать жилье, если нет постоянной регистрации. На учете по улучшению жилищных условий сейчас у нас они не числятся", — пояснил замглавы администрации города по внутренней политике Евгений Кузнецов.

Чиновники из муниципального образования Пурпе не были готовы дать свою оценку сложившейся ситуации, потому как на момент проживания Ющенко в ЯНАО в местной администрации работали совершенно другие люди.
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"Если у них какие-то трудности, они могут обратиться на прием или подать письменное обращение. Я готов подключиться к решению проблемы", — заверил заместитель главы поселковой администрации Станислав Федоров.

Сейчас семье пытается помочь объединение "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией". "Решение проблемы потребует больших усилий. Установить виновных и добиться их привлечения к ответственности сложно, даже невозможно из-за истечения сроков давности документов — базы обновляются каждые пять лет, — говорит руководитель проекта Виталий Бородин. — Здесь налицо грубое нарушение российского законодательства. Местные власти не только не обеспечили семью российских военных жильем, но и не поставили на учет, из-за чего правовой статус Ющенко до сих пор не урегулирован. В результате безразличия и халатного отношения отдельных чиновников люди ущемлены в правах".

Бородин заверил, что эксперты рассмотрят документы Ющенко и дадут им юридическую оценку: "Со своей стороны мы готовы оказать помощь бесплатно — обратимся в суд, органы МВД. Напишем запросы, подготовим ряд обращений, чтобы урегулировать проблему приобретения гражданства России".
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МВД РоссииМоскваТаджикистанСССРРоссияОбщество
Популярные комментарии
Господи, какая махровая бюрократия.
31 июля, 08:25
ba-ev
2201100
Надо поселить их в Ельцен - центре, до получения квартиры и документов. И работу с соответствующей зарплатой предоставить сыну.
31 июля, 08:25
Иосиф Ермолаев
1320000
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