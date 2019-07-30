Американский генерал Хайтен отверг обвинения в домогательствах

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Американский генерал Джон Хайтен категорически отверг обвинения в сексуальных домогательствах, с которыми недавно выступила в его адрес полковник Кэтрин Сплетстосер.
"Я хочу заявить вам и американскому народу в максимально категоричных словах: эти обвинения неправда", - сказал он во вторник на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.
По его словам, было проведено тщательное расследование, которое пришло к выводу, что ничего подобного не было.
Комитет проводит слушания, по итогам которых должен принять решение о назначении Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов — второго по рангу военного чина страны. Сейчас Хайтен командует Стратегическим командованием ВС США (СТРАТКОМ), которое объединяет стратегические ядерные силы, противоракетную оборону и космические силы.
Полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что 2 декабря 2017 года после конференции в Калифорнии Хайтен вошел к ней в номер и сел на кровать. По ее словам, последовали приставания, газета New York Times описала их в физиологических подробностях. Полковник заявляет, что в других случаях подвергалась непристойным прикосновениям со стороны Хайтена.
Жалоба военнослужащей была рассмотрена, и в июне 2019 года ответственные лица решили не привлекать Хайтена к военному трибуналу. Неназванный представитель Пентагона заявил газете New York Times, что не нашел никаких подтверждений словам Сплетстосер, кроме того что установил, что она действительно находилась рядом с Хайтеном в дни предполагаемых инцидентов. Пентагон учел также, что Хайтена тщательно охраняют и никто из его охранников не видел, чтобы тот входил в номер подчиненной.