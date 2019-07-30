Американский генерал Хайтен отверг обвинения в домогательствах

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Американский генерал Джон Хайтен категорически отверг обвинения в сексуальных домогательствах, с которыми недавно выступила в его адрес полковник Кэтрин Сплетстосер.

"Я хочу заявить вам и американскому народу в максимально категоричных словах: эти обвинения неправда", - сказал он во вторник на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

По его словам, было проведено тщательное расследование, которое пришло к выводу, что ничего подобного не было.

Комитет проводит слушания, по итогам которых должен принять решение о назначении Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов — второго по рангу военного чина страны. Сейчас Хайтен командует Стратегическим командованием ВС США (СТРАТКОМ), которое объединяет стратегические ядерные силы, противоракетную оборону и космические силы.

Полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что 2 декабря 2017 года после конференции в Калифорнии Хайтен вошел к ней в номер и сел на кровать. По ее словам, последовали приставания, газета New York Times описала их в физиологических подробностях. Полковник заявляет, что в других случаях подвергалась непристойным прикосновениям со стороны Хайтена.