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РИА Новости
Война в Сирии

Турция намерена создать "мирный коридор" на границе с Сирией

Вчера, 23:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНаблюдательный пункт Турции на сирийско-турецкой границе
Наблюдательный пункт Турции на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Наблюдательный пункт Турции на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Анкара намерена продолжать прилагать усилия к созданию зоны безопасности вдоль своих границ на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на заявление по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.
В заявлении отмечается, что Турция намерена создать "мирный коридор" путем зачистки границы с Сирией от террористов.
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Ранее в понедельник сообщалось, что глава министерства обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которого стороны обсудили зону безопасности на севере Сирии.
По словам Акара, зона безопасности должна будет находиться под контролем Турции в координации с США. Он также заявил, что "если Турция не сможет прийти к единому мнению с США, то Анкара будет вынуждена в одностороннем порядке формировать зону безопасности".
На прошлой неделе Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе.
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