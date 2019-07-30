Турция намерена создать "мирный коридор" на границе с Сирией

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Анкара намерена продолжать прилагать усилия к созданию зоны безопасности вдоль своих границ на севере Сирии, сообщает издание Анкара намерена продолжать прилагать усилия к созданию зоны безопасности вдоль своих границ на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на заявление по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

В заявлении отмечается, что Турция намерена создать "мирный коридор" путем зачистки границы с Сирией от террористов.

Ранее в понедельник сообщалось, что глава министерства обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которого стороны обсудили зону безопасности на севере Сирии.

По словам Акара, зона безопасности должна будет находиться под контролем Турции в координации с США. Он также заявил, что "если Турция не сможет прийти к единому мнению с США, то Анкара будет вынуждена в одностороннем порядке формировать зону безопасности".