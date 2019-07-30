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РИА Новости

Порошенко проходит по двум делам Госбюро расследований как свидетель

Вчера, 22:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко проходит как свидетель в двух уголовных делах, сообщил его адвокат Игорь Головань.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Порошенко заявил, что дела расследуются по факту, а не конкретно против него.
"На сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух делах. Вряд ли кто-то может сказать, что уголовное дело возбуждается против свидетеля", - написал адвокат в блоге для "Украинской правды".
Он добавил, что ни в одном из 11 дел, о которых сообщил Труба, Порошенко не является подозреваемым.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
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