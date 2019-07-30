Порошенко проходит по двум делам Госбюро расследований как свидетель

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко проходит как свидетель в двух уголовных делах, сообщил его адвокат Игорь Головань.

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Порошенко заявил, что дела расследуются по факту, а не конкретно против него.

"На сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух делах. Вряд ли кто-то может сказать, что уголовное дело возбуждается против свидетеля", - написал адвокат в блоге для "Украинской правды".