Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T01:56Z
https://ria.ru/20190730/1557024862.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150173/62/1501736288_0:233:2070:1397_1036x0_80_0_0_6a5fb1a498c6f0740e4988d0cdbc50bd.jpg
РИА Новости

"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Вчера, 21:30
214748
CC0 / Mayya666 / KemerПляж в Кемере
Пляж в Кемере
CC0 / Mayya666 / Kemer
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников. Он объяснил это невниманием туристов к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых.
Человек с мачете в руках
13 февраля, 08:00
Убийства, изнасилования, пытки, инфекции. Где опасно отдыхать россиянам
Осаулинко отметил, что Турция является одним из наиболее популярных туристических направлений среди россиян.
"Первая (причина гибели туристов. — Прим. ред.) — незнание о состоянии своего здоровья. <...> В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают", — заявил он в комментарии РБК.
Среди рисков для здоровья туристов глава "Турпомощи" также назвал шведский стол и турпакет all inclusive.
Девушка читает на пляже
19 июня, 18:30
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
11348349940198
Обсудить 45
туристыНовости - ТуризмТуризмТурцияРоссия
Популярные комментарии
Правильно. Лучше в Крым ехать. Дороже, но патриотизм не может быть дешевым.
30 июля, 22:45
ХБХайт Баратс
933211069
Если взять человеческую популяцию 1,5 миллиона человек, то В ДЕНЬ в ней умрет 60-70 человек. Именно столько россиян сегодня, вчера, позавчера - в любой летний день - находятся в Турции. И именно столько россиян живут, к примеру, в Нижнем Новгороде. Так почему же ежедневная смерть 60-ти нижегородцев никого не напрягает, а смерть нескольких л
30 июля, 21:39
Руслан Тлеуж
163362217
Рекомендуем
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
РИА
Новости
Регионы России. Крым
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Турции
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Лента
новостей
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Владимир Зеленский
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Убитая девушка-блогера Екатерина
В Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Первый замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
08:41Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
08:39Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова
Лента новостейМолния