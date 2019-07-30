"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Ранее российский генконсул Олег Рогоза в интервью РИА Новости заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки соотечественников. Он объяснил это невниманием туристов к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых.
Осаулинко отметил, что Турция является одним из наиболее популярных туристических направлений среди россиян.
"Первая (причина гибели туристов. — Прим. ред.) — незнание о состоянии своего здоровья. <...> В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают", — заявил он в комментарии РБК.
Среди рисков для здоровья туристов глава "Турпомощи" также назвал шведский стол и турпакет all inclusive.
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