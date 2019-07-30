МИД прокомментировал арест танкера Nika Spirit на Украине

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия будет следить за ситуацией вокруг танкера Nika Spirit, однако оспаривать решение украинских властей об аресте судна должен его собственник, заявил замглавы МИД Григорий Карасин.

По его словам, самым главным было освободить людей, и моряки уже давно находятся дома. Само судно находится в частном владении, и поэтому все вопросы относительно него должны решать судебные власти.

Коммерсант FM . "Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать", - заявил Карасин в эфире

Дипломат отметил необходимость выяснять, кому принадлежит это судно. "И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - добавил он.

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Ранее СБУ заявила, что задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер Nika Spirit. Киев утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей в ходе инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. В МИД России заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

Во вторник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами.