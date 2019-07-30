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РИА Новости

МИД прокомментировал арест танкера Nika Spirit на Украине

Вчера, 21:29
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия будет следить за ситуацией вокруг танкера Nika Spirit, однако оспаривать решение украинских властей об аресте судна должен его собственник, заявил замглавы МИД Григорий Карасин.
По его словам, самым главным было освободить людей, и моряки уже давно находятся дома. Само судно находится в частном владении, и поэтому все вопросы относительно него должны решать судебные власти.
"Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать", - заявил Карасин в эфире Коммерсант FM.
Дипломат отметил необходимость выяснять, кому принадлежит это судно. "И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - добавил он.
Ранее СБУ заявила, что задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер Nika Spirit. Киев утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей в ходе инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. В МИД России заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Во вторник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами.
В российском посольстве в Киеве РИА Новости заявили, что дипмиссия пока не получала уведомления об аресте танкера Nika Spirit, консульство в Одессе направило украинскому МИДу ноту с просьбой прояснить ситуацию.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Вчера, 16:54
"Точка?" На Украине арестован российский танкер
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