Агентство "Укринформ" закрыло пресс-зал на ремонт после нападения радикалов

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Агентство "Укринформ" закрывает один из пресс-залов в Киеве после нападения радикалов и повреждения ими оборудования, сообщила заместитель гендиректора агентства Марина Сингаевская.

Радикалы во вторник сорвали пресс-конференцию в агентстве "Укринформ" в Киеве. Как сообщал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, неизвестные избили сотрудников агентства, выломали дверь в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами. Пострадали три человека. Двое участников нападения были задержаны, остальные скрылись.

"После нападения "Укринформ" закрывает первый пресс-зал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - приводит слова Сингаевской " Укринформ ".

По ее словам, нападавшие выбили дверь в помещение, сломали акустическую конференц-систему, вырвали пять микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер.