Жириновский призвал гуманно относиться к "рядовым" участникам митингов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Нужно относиться гуманно к рядовым участникам несогласованных акций в Москве, в то время как организаторов таких митингов необходимо жестко предупреждать, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Еще по митингам в Москве. Жесткие наказания вызывают отторжение у людей. Нужно гуманнее относиться к рядовым протестующим. Задерживать по минимуму, уже сам факт привода в полицию - это большая травма", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, штраф для "рядовых протестующих" должен составлять не более трех тысяч рублей, а административный арест длиться не более трех дней.

"А вот организаторов нужно предупреждать жестко: нарушил правила или место проведения - будут серьезные последствия", - считает лидер ЛДПР.

"Но нужно понять и власть. Если не предпринимать меры против провокаторов - завтра они выведут на улицу 100 тысяч, потом 200 тысяч. Это уже отработанный сценарий. И в России это приведет только к плохим последствиям", - резюмировал Жириновский.