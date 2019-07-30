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РИА Новости

Жириновский призвал гуманно относиться к "рядовым" участникам митингов

Вчера, 21:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Нужно относиться гуманно к рядовым участникам несогласованных акций в Москве, в то время как организаторов таких митингов необходимо жестко предупреждать, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Еще по митингам в Москве. Жесткие наказания вызывают отторжение у людей. Нужно гуманнее относиться к рядовым протестующим. Задерживать по минимуму, уже сам факт привода в полицию - это большая травма", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
По его мнению, штраф для "рядовых протестующих" должен составлять не более трех тысяч рублей, а административный арест длиться не более трех дней.
"А вот организаторов нужно предупреждать жестко: нарушил правила или место проведения - будут серьезные последствия", - считает лидер ЛДПР.
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"Но нужно понять и власть. Если не предпринимать меры против провокаторов - завтра они выведут на улицу 100 тысяч, потом 200 тысяч. Это уже отработанный сценарий. И в России это приведет только к плохим последствиям", - резюмировал Жириновский.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
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Московская городская думаВладимир ЖириновскийМоскваРоссияОбщество
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