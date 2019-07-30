Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T20:48Z
https://ria.ru/20190730/1557023971.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Петербурге полиция задержала напавшего на пешехода водителя Rolls-Royce

Вчера, 20:48
7081
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на пешехода, предположительно, за то, что тот сделал ему замечание из-за проезда в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как сообщил полиции пострадавший, накануне у него возник конфликт с неизвестными возле одного из домов на Комендантском проспекте.
Аяз Гулиев
12 апреля, 17:46
Футболист – это диагноз? Игрок "Спартака" избил пешехода, теперь извиняется
"По предварительным данным, мужчина сделал замечание водителю автомобиля Rolls-Royce, проезжавшему по пешеходной зоне. Владелец автомобиля выйдя из иномарки облил обидчика неустановленной жидкостью и нанес телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД.
Как информирует ведомство, водителем Rolls-Royce оказался 26-летний местный житель, который был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в отдел полиции "для проведения процессуальных действий".
В отношении этого мужчины составлены административные протоколы по статьям "движение по тротуарам" и "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена".
"Решается вопрос о принятии процессуального решения по факту нанесения телесных повреждений пешеходу", - заключает ГУМВД.
Автомобиль скорой медицинской помощи
3 мая, 18:32
В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода
15360145
Обсудить 3
ГИБДД МВД РФСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Ой, надоели эти Стоп-Хамовцы недоделанные. Их вообще то судом закрыли, а они все ходят, сами водителей провоцируют, потом огребают. Их нужно проверить на источник финансирования, там наверняка большая часть денег из Госдепа идет. Оно нам нужно? На майдане также начиналось, на это полиция есть
30 июля, 23:10
Антон Симонов
0000015
Скромное обаяние буржуазии.
30 июля, 22:06
vvab6
610111
Рекомендуем
СК назвал причину задержания начальника уголовного розыска в Приморье
РИА
Новости
Убитая девушка-блогера Екатерина
В Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН к семи годам за "обувную аферу"
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Лента
новостей
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Первый замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Турции
В Приамурье 13 человек пострадали в смертельном ДТП с автобусом
Города мира. Лондон
Мэра города в Казахстане уволили после видео из Лондона
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
Смартфон
ИРИ составил список российских приложений для предустановки на смартфоны
Вид на Москву. Архивное фото
В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию придет тепло
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
В Приморье у американки украли чемодан
Энергия водорода: итоги конкурса Up Great
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
08:41Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
08:39Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова
Лента новостейМолния