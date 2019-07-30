В Петербурге полиция задержала напавшего на пешехода водителя Rolls-Royce

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на пешехода, предположительно, за то, что тот сделал ему замечание из-за проезда в неположенном месте, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщил полиции пострадавший, накануне у него возник конфликт с неизвестными возле одного из домов на Комендантском проспекте.

"По предварительным данным, мужчина сделал замечание водителю автомобиля Rolls-Royce, проезжавшему по пешеходной зоне. Владелец автомобиля выйдя из иномарки облил обидчика неустановленной жидкостью и нанес телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД.

Как информирует ведомство, водителем Rolls-Royce оказался 26-летний местный житель, который был задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в отдел полиции "для проведения процессуальных действий".

В отношении этого мужчины составлены административные протоколы по статьям "движение по тротуарам" и "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена".