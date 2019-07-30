Путин упростил получение автомобильных номеров

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.

Кроме того, вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории России, а также базовых транспортных средств или шасси, перегоняемых к конечным производителям.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Сколько будет стоить номер

В феврале ФАС предложила установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.

Согласно документу, автомобильные номера не должны стоить дороже двух тысяч рублей, номера для мотоциклов, тракторов, прицепов и другого транспорта — полутора тысяч рублей.