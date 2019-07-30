Путин упростил получение автомобильных номеров

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.
20 сентября 2018, 09:32В России появятся новые автомобильные номера, сообщили СМИ
Кроме того, вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории России, а также базовых транспортных средств или шасси, перегоняемых к конечным производителям.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Сколько будет стоить номер
В феврале ФАС предложила установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.
Согласно документу, автомобильные номера не должны стоить дороже двух тысяч рублей, номера для мотоциклов, тракторов, прицепов и другого транспорта — полутора тысяч рублей.
Регистрация транспортного средства с выдачей бумажного свидетельства обойдется в 500 рублей, пластикового — 1,5 тысячи рублей.