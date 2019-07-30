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РИА Новости

"Лгуны и непрофессионалы": Кличко обратился к Зеленскому

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Богдан заявил, что Кличко неэффективен на своей должности, утратил контроль над положением дел в городе и не имеет поддержки в горсовете. По мнению Богдана, Кличко как представителю старой власти следует подать в отставку с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Мэр Киева назвал подобное заявление чушью и некомпетентностью.
"Если власть будут представлять лгуны и непрофессионалы, как Андрей Богдан — о каких новых стандартах в политике можно говорить?" — заявил он.
Мэр украинской столицы также отметил, что не руководит Блоком Петра Порошенко.
"Киеврада работает прозрачно, эффективно, без "смотрящих", выражаясь языком руководителя вашего офиса", — отметил Кличко.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
Вчера, 13:28
Офис Зеленского передаст силовикам информацию о коррупции в Киеве
Также он потребовал объяснить заявления Богдана о взятках, которые назвал сплетнями и безосновательной ложью.
"Я не борюсь за кресло, мне не нужны должности, я борюсь за наш город, за страну, я борюсь за самоуправление, за киевлян", — заключил Кличко.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что Богдан попросил уволить Кличко, который занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с 2014 года.
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Виталий КличкоВладимир ЗеленскийСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
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