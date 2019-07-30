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РИА Новости

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос судей Окружного админсуда Киева

Вчера, 20:03
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос четверых судей Окружного админсуда Киева по делу о якобы давлении на министерства и ведомства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли в окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.
"Судьи Окружного админсуда Киева Павел Вовк, Евгений Аблов, Иван Шепитко и Игорь Погребниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий (вручения подозрения и допроса) на 2 августа 2019 года на 14.00 (совпадает с мск)", - написала Сарган в Facebook.
Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.
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