Генпрокуратура Украины вызвала на допрос судей Окружного админсуда Киева

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос четверых судей Окружного админсуда Киева по делу о якобы давлении на министерства и ведомства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры пришли в окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.
"Судьи Окружного админсуда Киева Павел Вовк, Евгений Аблов, Иван Шепитко и Игорь Погребниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий (вручения подозрения и допроса) на 2 августа 2019 года на 14.00 (совпадает с мск)", - написала Сарган в Facebook.
Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.