Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T19:50Z
https://ria.ru/20190730/1557022203.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152523/08/1525230848_0:0:5184:2916_1036x0_80_0_0_4e29517f6d89b98d31be5270de198120.jpg
РИА Новости

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на офисных сотрудников

Вчера, 19:50
693
CC0 / 947051 / Топор
Топор
CC0 / 947051 /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении с топором на сотрудников финансовой организации, двое из которых госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел во вторник в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции. По предварительным данным, мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений, выразив недовольство качеством предоставленных услуг. По сообщению полиции, в результате конфликта он нанес "предметом, похожим на топор", травмы двум сотрудникам, которые были госпитализированы.
Топор
23 июля, 11:59
Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школу в Вольске
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили место нахождения предполагаемого виновника инцидента. В настоящее время от доставлен в полицию для проведения процессуальных действий", - говорится в сообщении ГУМВД.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует полиция.
530002
Обсудить 1
МВД РоссииРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
В Петербурге полиция задержала напавшего на пешехода водителя Rolls-Royce
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил своим советником владельца сети частных клиник
Лесные камеры в Мордовском заповеднике зафиксировали медведей
Мордовский заповедник опубликовал фото медведей, лакомящихся черникой
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране рассказали о "самом крупном провале" США
Лента
новостей
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Алтайский депутат предложила тушить лесные пожары с помощью бомб
Убитая девушка-блогера Екатерина
В Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД ответил на критику в связи с задержаниями на незаконной акции в Москве
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
В России отреагировали на арест Киевом танкера Nika Spirit
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Россия приближается к тому, что останутся одни пенсионеры, заявили в РПЦ
МЧС сообщило об угрозе распространения огня с горящих в Самаре домов
В Алтайском крае два человека погибли в ДТП
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Посольство прокомментировало отказ Нидерландов принять новые данные по MH17
Военнослужащие форсируют водную преграду в ходе тактических учений
Житель Югры через суд добился права служить в армии
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Представитель Гуаидо готов встретиться с Лавровым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
08:48Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
08:41Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
Лента новостейМолния