В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на офисных сотрудников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении с топором на сотрудников финансовой организации, двое из которых госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел во вторник в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции. По предварительным данным, мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений, выразив недовольство качеством предоставленных услуг. По сообщению полиции, в результате конфликта он нанес "предметом, похожим на топор", травмы двум сотрудникам, которые были госпитализированы.