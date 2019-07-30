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РИА Новости

Зеленский назначил своим советником владельца сети частных клиник

Вчера, 19:24
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником основателя сети частных клиник "Борис" и будущего депутата от партии "Слуга народа" Михаила Радуцкого, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Ранее глава избирательного штаба партии Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Левый берег", что партия рассматривает кандидатуру Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины.
"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Николай Азаров
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