Власти Дагестана рассказали о переходе на цифровое вещание

МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Охват населения цифровым телерадиовещанием в Дагестане составляет 98%, полностью республика перейдет на цифровое вещание с 14 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Республика Дагестан вошла в четвертую группу регионов, в которых с 14 октября 2019 года будет отключено аналоговое вещание.

"Переход центральных телеканалов с аналогового на цифровое вещание в Дагестане состоится 14 октября 2019 года. В рамках создания цифрового телевидения в республике введены в эксплуатацию 164 объекта, охват населения цифровым телерадиовещанием составляет 98%", - говорится в релизе.

По словам министра информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергея Снегирева, по состоянию на 27 июля количество домохозяйств, не имеющих возможности принимать сигнал, снизилось с более чем 14 до 5,9 тысяч.

"Количество домохозяйств находящихся вне зоны ЦЭТВ (цифровое эфирное телевидение - ред.), но смотрящих сейчас аналог, составляет 1437 (плюс 324 к началу обхода). Это и есть основная группа риска, которая может почувствовать отключение с точки зрения ухудшения качества приема или его отсутствия", - цитирует министра пресс-служба.

По данным регионального правительства, министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций республики запустило региональную горячую линию для консультирования населения, вызова волонтера на дом для помощи в настройке оборудования в течение дня после получения обращения.