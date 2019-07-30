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РИА Новости

Власти Дагестана рассказали о переходе на цифровое вещание

Вчера, 19:01
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
© РИА Новости / Нина Зотина
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МАХАЧКАЛА, 30 июл - РИА Новости. Охват населения цифровым телерадиовещанием в Дагестане составляет 98%, полностью республика перейдет на цифровое вещание с 14 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Республика Дагестан вошла в четвертую группу регионов, в которых с 14 октября 2019 года будет отключено аналоговое вещание.
"Переход центральных телеканалов с аналогового на цифровое вещание в Дагестане состоится 14 октября 2019 года. В рамках создания цифрового телевидения в республике введены в эксплуатацию 164 объекта, охват населения цифровым телерадиовещанием составляет 98%", - говорится в релизе.
По словам министра информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергея Снегирева, по состоянию на 27 июля количество домохозяйств, не имеющих возможности принимать сигнал, снизилось с более чем 14 до 5,9 тысяч.
"Количество домохозяйств находящихся вне зоны ЦЭТВ (цифровое эфирное телевидение - ред.), но смотрящих сейчас аналог, составляет 1437 (плюс 324 к началу обхода). Это и есть основная группа риска, которая может почувствовать отключение с точки зрения ухудшения качества приема или его отсутствия", - цитирует министра пресс-служба.
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По данным регионального правительства, министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций республики запустило региональную горячую линию для консультирования населения, вызова волонтера на дом для помощи в настройке оборудования в течение дня после получения обращения.
Кроме того, минтрудом определена база льготной категории граждан. "Всего необходима помощь 4 810 гражданам, из них 4 348 проживает в зоне приема цифрового ТВ и 462 вне зоны приема ТВ. Общий объем субсидий оценивается в 9,7 миллиона рублей", - сказал министр.
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Переход на цифровое телевидениеДагестанОбщество
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